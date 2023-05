Daniel Pancu a dezvăluit cât bea atunci când era fotbalist:"Beam șpriț, ca să poți să bei mai mult"

Daniel Pancu este unul dintre fotbaliștii despre care se spune că n-a ajuns mai sus pentru că a fost prieten cu băutura, cel puțin la fel d ebun cum era cu mingea.

Fostul fotbalist rapidist, acum selecționer la naționala U20 a României a dezvăluit cât, cum și ce bea de a ajuns să aibă un astfel de renume.

"Consumam 3 sticle de om, minimum și când le spuneam celorlalți, din generația trecută, te treceau la juniori. Ceilalți, dinainte, consumau și mai mult de sticle 5 de om. Nici nu aveam timp la dispoziție, jucam fiecare pe unde jucam și era pe fugă totul. N-am pierdut nopți, poate când eram până în 25 de ani. Nu mergeam la discotecă, muzica și întunericul nu mi-au plăcut, să nu mă aud cu cel cu care am o conversație. Plus că am fost preocupat, fanatic chiar, și de alimentație sănătoasă și de tot ce era nou în fitness.

Tărie nu consumam, poate doar iarna, dacă se tăia porcul, să spui că un whisky sau pălincă. În rest, vin de cea mai bună calitate. Beam șpriț, ca să poți să bei mai mult și să stai de vorbă cu oamenii. Vorbește lumea că eram campion, dar dintr-o sticlă de vin sec mă îmbătam, trebuia neapărat șpriț.

După meciuri sau în vacanțe se întâmplau astfel de lucruri. Discutam și zilele trecute cu cineva, cum se putea bea în halul ăla? Era cel mai bun vin, clar, întotdeauna calitate, dar foarte mult. La un moment dat, pierdeai șirul sticlelor. Vârsta, gena, eram și sportivi, dar apoi a dispărut moda asta la fotbaliști. M-am potolit apoi vorbind cu cei din generațiile trecute, care mă treceau undeva la 'juniori' pe mine, când le povesteam. După care a dispărut moda asta la fotbaliști. Cred că sunt 10 ani...Nu știu dacă mai găsești doi într-o echipă.

Atunci încă era la modă, nu poți să spui că erau Pancu sau x, găseai mulți. De la echipa națională până la jucători de liga a treia, încă mai era cultura asta. Acum nu mai e valabil nicăieri, nici în Anglia. Chiar Klopp spunea la un moment dat că, pe vremea lui, fotbaliștii beau și fumau ca dracii – exact așa s-a exprimat –, iar în ziua de azi nu trebuie să mai controlezi pe nimeni, pentru că sunt atât de profesioniști, preocupați de starea lor fizică și psihică încât nu trebuie să-ți faci griji", a declarat Daniel Pancu, în podcastul Tare de Tot, moderat de Viorel Grigoroiu, conform digisport.ro.