Jurnalistul Ovidiu Vanghele a prezentat un document care contrazice afirmațiile Gabrielei Firea și ale lui Florentin Pandele. Cei doi au afirmat că nu știau nimic despre ce se întâmplă în azilele din Voluntari.

„M-am interesat și Primăria condusă de soțul meu NU ARE ATRIBUȚII pentru a verifică aceste centre și NU A FOST ANUNȚATĂ de situația acestor persoane. Este vânturată o hârtie trimisă către Serviciul Urbanism, dar care nu informa despre vreun om neglijat sau abuzat, ci despre lipsa acordului vecinilor pentru o astfel de activitate, care se solicită în cazul apartamentelor din blocurile de locuit, conform legii”, a susținut Firea într-o postare publicată duminică seară, 9 iulie, la care a blocat posibilitatea de a se comenta.

Ovidiu Vanghele a prezentat dovada că Primăria Voluntari a primit o sesizare, încă din ianuarie 2022, când Oamenii au reclamat "zgomote puternice care sugerează suferință și/sau agresivitatea", "țipete, urlete extrem de puternice", dar și un "miros pestilențial".

"Deci cu cel puțin jumătate de an înainte să ne apucăm noi de documentare pentru acest subiect, cu mai bine de un an înainte să publicăm cele trei texte și CU MAI BINE DE UN AN JUMATE ÎNAINTE DE OPERAȚIUNEA PROCURORILOR.

Ce reclamă oamenii în acea adresă transmisă Primăriei?

Că acolo e un centru pentru persoane cu dizabilități și se aud “zgomote puternice care sugerează suferința și/sau agresivitatea”, “țipete, urlete extrem de puternice”.", a scris jurnalistul pe Facebook.

