Pandele trece la amenințări: "Fac moarte de om!" Primarul Voluntariului dezvăluie ce a făcut Gabriela Firea în fața lui Marcel Ciolacu

Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari și soțul Gabrielei Firea, a trece la amenințări în scandalul azilelor graozei, în care este implicat numele familiei sale.

„Îmi apăr soția, îmi apăr copiii. Fac moarte de om pentru familia mea dacă e nevinovată.Dacă sunt vinovat să fiu luat acum de procurorii României! Instituțiile statului, Parchet, poliția, toți cei care fac anchetă probabil că au informații și le trimit către procurori”, a explicat Florentin Pandele la România TV.

„Gabriela Firea nu plânge niciodată, plânge doar în sufletul ei pentru ce se întâmplă, dar nu i-am văzut o lacrimă. Și nu este un om dur, ci un om foarte responsabil. Niciodată n-a plâns în fața lui Ciolacu. S-a dus cu demnitate să își dea demisia, deși nu i-a cerut nimeni. Și-a dat demisia ca să salveze PSD-ul, pentru că era un atac asupra PSD-ului și a înțeles, iar Gabriela Firea nu pleacă nicăieri”, a mai adăugat Florentin Pandele.

„Primăria Voluntari are un singur cămin, vă invit să mergem. Restul căminelor sunt private. Instituțiile statului abilitate în acest sens au trimis o adresă către directorul de asistență socială, adresă de care a luat cunoștință și secretarul general al primăriei, în care au spus că este confidenția și că nu trebuie să mai știe altcineva. Când a început acest scandal m-am uitat pe cele 600 de pagini și am realizat că am fost ascultați, insclusiv eu. Din acest motiv Pandele o ține sus și tare că nu a știut! În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, aceasta a răspuns că nu are atribuții în acest sens și a făcut trimitere la Ministerul Muncii”, a mai încheiat Florentin Pandele

