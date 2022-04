Reacția de disperare a locuitorilor din Shanghai după o săptămână de lockdown total VIDEO

Noul lockdown instituit în Shanghai din cauza pandemiei de Covid-19 i-a adus pe oameni în pragul exasperării.

Într-un videoclip făcut public de realizatorul radio din SUA, Patrick Madrid, se aude cum locuitorii din mai multe blocuri urlă noaptea de la geamurile apartamentelor.

Marți, autoritățile chineze au anunțat că lockdown-ul care îi vizează pe cei 26 de milioane de locuitori ai oraşului Shanghai a fost extins pe termen nelimitat.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz