Anunțul șefului OMS la exact trei ani de la declanșarea pandemiei de COVID-19: "Rămân foarte îngrijorat de numărul în creştere al morţilor"

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a făcut un anunț oficial important în cursul zilei de luni, 30 ianuarie, cu privire la pandemia de COVID-19.

Oficialii OMU au decis să menţină la maximum nivelul alertei pandemiei de COVID-19 - la exact trei ani după ce a a calificat această boală drept o urgenţă de sănătate publică de amploare internaţională, relatează AFP.

Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a urmat recomandările Comitetului de Urgenţă cu privire la COVID-19, din care fac parte experţi care s-au reunit vineri pentru a 14-a oară, anunţă într-un comunicat OMS.

🚨BREAKING — The WHO Decides That The COVID Pandemic Is Not Over pic.twitter.com/YROnNQMdhO