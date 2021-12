Mesajul unui medic ATI după încă un an de pandemie în România: ”A câștigat frica și neîncrederea în evoluție și progres”

Medicul ATI Amin Zahra, de la Spitalul Judeţean Timişoara, a povestit joi, 30 decembrie, experiențele prin care a trecut în ultimul an de pandemie, exprimându-și regretul că, în ciuda numărului mare de decese, ”au învins frica și neîncrederea în progres.”

”A trecut și ultima gardă, din acest an! Privind în urmă pot spune că a fost un an, plin de evenimente! Am avut parte de realizări, dar a fost un an in care am văzut moartea în jurul meu, în fiecare zi!

Din păcate s-au pierdut vieți care puteau fi salvate, soluția existentă fiind vaccinarea, care rămâne sigurul scut eficient pentru a ne proteja.

A câștigat frica și neîncrederea în evoluție și progres!

Și în acest an, am văzut și oameni puternici care au luptat și au învins aceasta boală, dar nu fără costuri!

Am văzut multă suferință, suferința pacienților de la ATI și UPU!

Dar nu am văzut-o doar pe-a lor, mi-a fost transmisă și suferința aparținătorilor de câte ori vorbeam cu ei la telefon, atunci când așteptau vești despre cei dragi, internați la terapie intensivă”, a scris medicul ATI într-un mesaj pe Facebook.

Amin Zahra a povestit despre un caz emoționant, când un pacient a fost despărțit de boală de soția sa, lângă care a stat 52 de ani.

”Mi-a rămas în minte o doamnă în vârstă de 70 și ceva de ani care m-a sunat să mă întrebe de soțul ei, iar la final mi-a zis: ”Știu că este în comă, dar vă rog să-i spuneți că îl iubesc, de 52 de ani trăim împreună. Nu ne-am despărțit nicio zi, iar acum, când el suferă eu nu pot să fiu lângă el”, a mai scris medicul.

Acesta a făcut apel la români să se vaccineze, invocând ca principal motiv faptul că vom rămâne alături de cei dragi

”Oameni buni, nu știu ce argumente aveți ca să nu vă vaccinați însă eu vă pot da 100 ca să o faceți, iar cel mai important este, să rămâneți în viață alături de cei dragi!

Vă doresc un an nou plin de înțelepciune și multă sănătate!”, a conchis Amin Zahra.