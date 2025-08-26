Alertă de ciumă bubonică într-un stat din Asia. Poliția a găsit 22 de cadavre la marginea drumului

Autor: Dan Stan
Marti, 26 August 2025, ora 12:28
Alertă de ciumă bubonică într-un stat din Asia. Poliția a găsit 22 de cadavre la marginea drumului
Anunț îngrijorător dintr-un mare stat asiatic: autoritățile din Mongolia au emis o avertizare privind ciuma bubonică, supranumită „moartea neagră”. Boala este cauzată de bacterii transmise prin puricii ascunși în blana rozătoarelor sălbatice. Contractarea bolii poate ucide un om în mai puțin de 24 de ore, dacă nu se aplică rapid și corect tratamentul.

Autoritățile au emis avertismentul după ce poliția a descoperit 22 de marmote moarte pe drumul spre capitala Ulan Bator. Departamentul de poliție pentru protecția mediului din Mongolia a anunțat marți lansarea alertei de ciumă bubonică, ca măsură de prevenție împotriva răspândirii bolii în regiune. În prezent, 137 de soum-uri - subdiviziuni administrative din 17 provincii - sunt considerate zone cu risc de ciumă bubonică, potrivit autorităților din Mongolia, citate de presa internațională.

Ciuma bubonică. Scurt istoric

Moartea Neagră este considerată cea mai groaznică pandemie din istoria omenirii, ce a generat pierderi masive de vieți omenești și schimbări majore în structura societăților europene și asiatice.

Ciuma bubonică a apărut pentru prima dată în secolul al XIV-lea, în Asia Centrală, și s-a răspândit rapid prin rute comerciale. Aceasta a cauzat pandemia cunoscută sub numele de Moartea Neagră (1346-1353), care a ucis între 75 și 200 de milioane de oameni în Eurasia și Africa de Nord. Se spune că între 30% și 60% din populația Europei a fost afectată de această boală. Prima apariție confirmată a fost în Crimeea (Ucraina/Rusia), în anul 1347.

În cazul Mongoliei, această țară învecinată cu Rusia la Nord și cu China la sud s-a confruntat și în trecut cu focare de ciumă. Autoritățile continuă să monitorizeze situația cu mare atenție.

