Începe Campionatul Mondial de snooker: Ronnie O'Sullivan, în fața unui record pentru istorie

Sâmbătă, la ora 12.00, se dă startul unei noi ediții a Campionatului Mondial de snooker.

Campionatul Mondial de snooker se desfășoară în perioada 15 aprilie - 2 mai în locul tradițional: teatrul Crucible din Sheffield.

Marele punct de atracție al turneului este, ca de obicei în ultimii ani, ce va reuși să facă englezul Ronnie O'Sullivan, superstarul acestui sport.

Anul trecut, Ronnie O'Sullivan l-a învins în finală pe Judd Trump și a pus mâna pe cel de-al șaptelea titlu mondial al carierei, egalându-l pe Stephen Hendry.

Dacă va cuceri al optulea titlu, ar deveni jucătorul cel mai titrat din istoria modernă a acestui sport.

Ronnie O'Sullivan joacă în primul tur cu debutantul, dar talentatul jucător chinez Pang Junxu. El va intra în arenă chiar sâmbătă, de la ora 12.00, pentru prima sesiune a meciului.

Meciurile sunt transmise pe EuroSport.

Tabloul turneului:

