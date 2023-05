Rușii fug panicați după atacurile rebelilor anti-Putin din regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina VIDEO

În timp ce Putin era informat despre intrarea rebelilor în regiunea Belgorod, canalele rusești de Telegram transmit mesaje de panică – rușii fug în masă din regiune.

Kremlinul a spus că pătrunderea luptătorilor din „Corpul Voluntarilor Ruși” și din Legiunea „Libertatea Rusiei” a fost raportată lui Putin, a declarat Dmitri Peskov, potrivit căruia, forțele de securitate ruse luptă cu rebelii.

În același timp, panica crește deoarece autoritățile ruse nu au oferit încă explicații clare. Au apărut deja imagini pe internet cu vehiculele blindate ale rebelilor, care sunt situate pe teritoriul Federației Ruse.

Mai mult, potrivit lui Peskov, Ucraina ar încerca să distragă atenția de la situația din jurul Bahmutului, reducând astfel efectul politic al „pierderii orașului”.

„Înțelegem perfect scopul unui astfel de sabotaj - de a distrage atenția de la direcția Bahmut, de a minimiza efectul politic al pierderii Artemovsk (numele sovietic al orașului Bahmut – n.red.) de către partea ucraineană”, a spus Kremlinul.

