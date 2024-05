Un panou publicitar, doborât de furtună, a ucis douăsprezece persoane și a rănit alte 60. Imagini teribile cu momentul prăbușirii VIDEO

Douăsprezece persoane au fost ucise şi cel puţin 60 au fost rănite când un panou publicitar s-a prăbuşit luni din cauza unei puternice furtuni la Mumbai, au anunţat autorităţile municipale din capitala financiară a Indiei situată în vestul ţării, notează AFP.

Zeci de oameni s-au trezit prinşi sub panoul care a căzut lângă o benzinărie din estul oraşului.

Opt corpuri au fost scoase de sub dărâmături, a indicat Gaurav Chauhan, inspector al Forţei naţionale de răspuns la dezastre (NDRF), adăugând că încă patru rămăşiţe trebuie extrase din resturile metalice.

"Le-am localizat, dar nu le putem extrage din cauza acestei benzinării, situaţia poate fi periculoasă", a precizat inspectorul.

Anterior, autorităţile municipale raportaseră că 60 de persoane au fost salvate şi internate în spital.

Panoul publicitar măsura 70 de metri pe 50 de metri, potrivit unui mesaj postat pe reţeaua socială X de poliţia din Mumbai.

Giant Hoarding Collapses in Pantnagar of Ghatkopar East - Police Railway Colony near a Petrol Pump in Mumbai amid heavy rains. 7 people injured as per initial details. Some people reportedly trapped, rescue ops underway. Did Municipality give permission for such a huge hoarding? pic.twitter.com/TTRwLNdabB