Cât de eficiente sunt, de fapt, panourile fotovoltaice: ”Nu mai știu cum e să plătești curentul”

Într-o lume în care ne confruntăm cu provocările iminente ale schimbărilor climatice și cu nevoia acută de a renunța la dependența noastră de sursele de energie fosile, găsirea surselor de energie viabile și eficiente devine imperativă. Una dintre soluțiile inovatoare care a captat atenția în ultimii ani este utilizarea panourilor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice.

Aceste dispozitive tehnologice, care transformă razele solare în electricitate, reprezintă un pas semnificativ către un viitor mai durabil și mai ecologic. Soarele, sursa noastră primară de energie, emite cantități imense de lumină și căldură aproape în fiecare zi. Utilizarea acestei energii solare pentru a alimenta casele și afacerile noastre nu doar că reduce dependența de sursele de energie tradiționale, dar contribuie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cu toate acestea, instalarea panourilor fotovoltaice implică și provocări. Costurile inițiale pot fi considerabile, dar investiția se amortizează pe termen lung, datorită economiilor generate prin producerea proprie de energie electrică și posibilelor avantaje fiscale sau subvenții guvernamentale. Expertul Laura-Silvia Jimenez de la firma SunProjekt a explicat pentru Ziare.com care sunt factorii care pot reduce eficiența panourilor solare, cum putem optimiza performanța acestora în funcție de locație și care sunt costurile asociate cu întreținerea și curățarea panourilor solare.

Cum funcționează panourile fotovoltaice

Panourile fotovoltaice funcționează pe baza principiului efectului fotovoltaic pentru a transforma energia solară în electricitate. Acestea sunt alcătuite din celule fotovoltaice, de obicei realizate din siliciu cristalin sau amorf. Atunci când particulele de lumină (fotoni) ating suprafața acestor celule, ele generează perechi de electroni și găuri electronice în materialul semiconductor.

Datorită existenței unui câmp electric în celulă, electronii și găurile electronice sunt separate, iar electronii sunt direcționați spre partea superioară a celulei. Aici, ei pot fi capturați, generând curent electric. Acest curent este apoi direcționat printr-un sistem de cabluri și invertor pentru a produce electricitate utilizabilă în case, întreprinderi sau rețeaua electrică.

Gradul de eficiență a panourilor fotovoltaice a crescut semnificativ odată cu avansarea tehnologică, iar acestea reprezintă acum o soluție sustenabilă și tot mai accesibilă pentru producerea de energie electrică fără emisii de gaze cu efect de seră. Prin convertirea directă a luminii solare în electricitate, panourile solare contribuie la reducerea dependenței de sursele de energie neregenerabile și la combaterea schimbărilor climatice.

Culisele eficienței

Eficiența sistemelor fotovoltaice este puternic influențată de orientarea și înclinarea panourilor solare. În mod optim, unghiul de înclinare ar trebui să fie între 30-35 de grade, iar orientarea către Sud maximizează producția anuală, explică expertul Laura Jimenez.

”Atât orientarea, cât și înclinația panourilor fotovoltaice influențează eficiența acestora, scăzând cantitatea anuală produsă de către sistemul fotovoltaic, unghiul optim de înclinație fiind 30-35 grade, iar orientarea către sud. Desigur, nu toată lumea beneficiază de aceste condiții optime de instalare, astfel că se pot face, in funcție de locație, diverse configurații de instalare, astfel încât sistemul fotovoltaic să poată genera o producție satisfăcătoare. Noile tehnologii ale panourilor monocristaline permit obținerea unei producții mult mai mult mai bune decât în trecut și în alte configurații, dar intervine cu siguranță și proiectarea făcută de către instalator.”

Orientarea corectă a panourilor fotovoltaice, evitarea umbrii, gestionarea prafului și a zăpezii sunt factori cheie care influențează performanța panourilor fotovoltaice.

”În primul rând orientarea panourilor fotovoltaice (în special cea către Nord), umbrirea (care este și periculoasă și poate genera și alte probleme (incendii)), praful/murdăria, zăpada. Și nu în ultimul rând, desigur, iarna, când radiațiile solare scad foarte mult, pe toată perioada iernii”, punctează expertul.

Menținerea și curățarea sistemelor fotovoltaice sunt aspecte esențiale pentru optimizarea performanței acestora. De obicei, aceste activități sunt programate cel puțin anual, dar frecvența poate varia în funcție de locație și de factorii de mediu, spune Laura Jimenez.

”Întreținerea și curățarea sistemelor fotovoltaice se face minim o dată pe an, dar și mai mult, în funcție de zona și de factorii de mediu (praf, etc.). Costurile se calculează în funcție de dimensiunea sistemului (dimensiunea suprafeței de panouri instalate), locul amplasării panourilor (nu este același lucru să curățăm panourile amplasate la sol sau pe un edificiu cu 2 etaje sau hală industrială) – prețul pe kw instalat scade cu cat sistemul fotovoltaic este mai mare. Astfel, putem avea la o casa cu un sistem fotovoltaic de 5 kwp, în medie, aproximativ 200 euro/an (aici intră și raportarea anuala și verificarea întreg electric) și în medie, aproximativ, 2000 euro la un sistem fotovoltaic de 150-200 kwp.”

Instalarea unui sistem fotovoltaic eficient implică pași esențiali pentru a asigura funcționarea optimă a întregului sistem, mai spune expertul Laura Jimenez:

În primul rând este nevoie de un instalator care să definească corect atât sistemul fotovoltaic conform cu locația instalării, compatibilitatea echipamentelor, suprafața de instalare a acestuia

Respectarea condițiilor de instalare a echipamentelor (ventilare, cabluri potrivite, protecții, etc.) ajută la o performanță ridicată a sistemului.

Echipamentele de calitate, conform standardelor în vigoare și certificărilor pe care le emit producătorii.

Compatibilitatea panourilor fotovoltaice cu invertorul ajută la îmbunătățirea performanței sistemului.

Ce spun cei care le folosesc

Opiniile privind panourile fotovoltaice sunt împărțite în mediul online. Unii utilizatori le privesc ca pe o inovație esențială, considerându-le o soluție durabilă și eficientă pentru producerea de energie verde.

”Mi-am instalat de curând un sistem de 5.5 kwh la o casă de 130mp2 utili, totul electric mai puțin încălzirea (centrală pe gaz). Am făcut tot în regim propriu, cu turoriale de pe net pentru legăturile la panourile cu siguranțe. Este sistem hibrid off-grid. Dacă te bagi cu statul e nasol. Investiția totală a fost 18.000 lei. 10 panouri solare de calitate f bună, produc și dacă nu e soare puternic. Inverter hibrid Baterii 48v 100A pe gel - de litium nu te atingi. Casa consumă în mod normal înainte de panouri 250-300kw pe lună. Acum am un consum estimativ de 150-180kw pe luna. Deci ca să zic asa o reducere de 50%. Se poate și mai mult, dar ai nevoie de baterii li-ion. Doar ca investiția se dublează sau triplează. Ziua cât e soare, casa funcționează 100% din panouri. Când apune soarele trece pe baterii care țin casa până pe la 12-1 noaptea, apoi trag din enel până a doua zi când răsare soarele…. Și tot așa…”

”Este o soluție bună dacă ai o casă undeva, pe vârful munților, departe de liniile electrice de alimentare, unde branșarea la sistemul public este imposibilă sau exagerat de scumpă, dar și atunci te mai costă destul de mult achiziționarea de acumulatoare capabile să stocheze surplusul din timpul zilei.”

”Merită? Nu mai știu cum e să plătești curentul, cum naiba să nu merite?. Încarc mașina, AC-ul merge non stop vara, 2 laptopuri non stop etc. Normal că merită.”

Totuși, pe măsură ce discuția online evoluează, se conturează și voci critice care aruncă umbre asupra entuziasmului inițial. Unii internauți exprimă îngrijorări legate de costurile inițiale ridicate ale instalării panourilor fotovoltaice, remarcând că avantajele financiare devin vizibile abia pe termen lung.

”Să instalezi 2,3 panouri fotovoltaice e cam pierdere de timp. Să-ți amenajezi o "fermă energetică" presupune o suprafață nu tocmai mică de teren indisponibilizată pentru alte scopuri, investiția inițială nu-i neglijabilă, și nu în ultimul rând, durata de viață a panourilor solare, aflate acum pe piață, este de circa 10 ani, dar randamentul lor în timp scade dramatic”

”Merită doar dacă prinzi casa verde și mai pui încă 2000-3000 lei, în rest, nu. Calculul este simplu, dacă investiția se amortizează în ~6-7 ani, atunci merită”.

”Energia nu se măsoară în cât produce acum, într-o secundă, ci pe durata unui întreg an. Este plauzibil ca toate panourile solare instalate în țară să producă, într-un an, mai mult curent decât centrala de la Cernavodă, tot într-un an. Totodată, un fact despre panourile fotovoltaice: pe timp de caniculă, +40C și fără vreun nor pe cer, vor produce mai puțin (energia produsă pe ora de însorire) decât pe timp de iarnă, la -1C, când spre surprinderea mea, un panou de 410kWp a atins 412kWp. Din ce am observat la mine, cea mai bună performanță a panourilor este prin primavară și prin toamnă. Prin perioadele astea am înregistrat cel mai bun raport timp de însorire/energia produsă”.