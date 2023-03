Problemele neașteptate pe care le au cei care au montat fotovoltaice: "Cred că rămân și fără acoperiș și fără panouri"

Bugetul prevăzut pentru panourile fotovoltaice, în 2023, este de trei miliarde lei, acesta fiind mult mai mare față de anul trecut, deoarece există un interes foarte mare din partea românilor pentru obținerea independenței energetice, a anunțat la finalul lunii ianuarie ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Printre avantajele montării de panouri fotovoltaice sunt economisirea energiei și reducerea costurilor, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, fiabilitatea, creșterea valorii imobilelor, dar și reducerea dependenței de rețeaua de energie.

Unii dintre proprietarii de panouri fotovoltaice reclamă probleme legate de birocrație și reglementări sau de instalarea incorectă a panourilor sau a cablurilor care duce la probleme tehnice.

Unii se plâng că panourile fotovoltaice sunt inestetice și afectează aspectul casei.

"Am fost invadat de porumbei"

Apar însă și situații mai puțin obișnuite, este cazul unui român care a descoperit cuiburi de porumbei printre panouri, după cum a scris pe Facebook.

"După ce au montat panourile fotovoltaice am fost invadat de porumbei care își fac cuibul sub panouri. În timpul zilei stau pe coamă sau pe latura de N și mai fac și patinaj pe panouri Cum scap de ei? Am tot cumpărat diverse bâzâitori pentru păsări, pocnitori, și nimic. Cred că rămân și fără acoperiș și fără panouri", a scris acesta pe grupul AFM: Casa verde.

"Am toată tablă plină de găinaț, găurită cu airsoft încă nu este"

Bărbatul a primit mai multe soluții în comentarii de la membrii grupului.

"Cu țepi anti-porumbei."

"M-am gândit la asta am și cumpărat o bucată de 50 cm cu țepi de 20 cm să probez, dar nu știu unde să le așez. Acopăr toată casa cu țepi? Nici nu sunt prea ieftini. Toată zona este plină de porumbei, nici nu știam că sunt atâția. Până să pun panouri nu aveam beleaua asta. Ce pot avea panourile de îi atrag că un magnet?", a răspuns autorul postării.

"Încercați pe marginea panourilor, astfel încât să nu mai intre sub ele."

"2-3 pisici ce au dat de gustul porumbeilor."

"O să le cumpăr niște porumbei de la piață, dar ăștia ai mei nici să se joace nu vor. Mănâncă doar bobițe. Sunt așa, de decor", a răspuns autorul postării.

"Airsoft".

"Am toată tabla plină de găinaț, găurită cu airsoft încă nu este", a răspuns bărbatul.

"O cioară din plastic la dimensiune reală"

"Dacă afli ne anunți ai pe noi. Probabilitatea cea mai mare e să nu scapi, la noi au stat și încă stau, în teorie am 4 care stau iarna în altă clădire, cum vine vara, parcă ies la imprimantă câte 40, se adună unde sunt panouri."

"Am 3 pisici, dar nu le plac porumbeii. Ăștia nu coboară, să fie prinși, stau doar pe casă și apoi zboară pe câmpuri. Aici au doar aeroport și cazare încălzită. Eu nu am păsări de curte, să zici că vin să se hrănească."

"Probabil sunt ai vreunui vecin.Vezi cine are porumbei pe aproape. Dacă nu au stăpân, pune o prinzătoare, prinde-i și faci o ciulama din ei, sau la ceaun."

"Toată zona este plină. Până și primăria are", a răspuns bărbatul.

"Angajezi un uliu".

"Îți spun cum am scăpat eu de ei. Am cumpărat o cioară din plastic la dimensiune reală (se găsește online). Apoi i-am dat cu ceva vopsea roșie și am băgat-o cu capul în jos pe jgheabul orizontal. De doi ani, nu mai am ciori și porumbei pe acoperiș!"

"Ar fi fain să fie așa. Dacă nu te superi și poți face o poză cu sperietoarea, patria va fi recunoscătoare. Mersi de idee, o să încerc și cu cioara vopsită."

