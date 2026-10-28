Panourile fotovoltaice nu mai sunt rentabile fără capacități de stocare a energiei, avertizează ANRE. Durata de recuperare a investiției a crescut semnificativ

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 19:01
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Panourile fotovoltaice nu mai sunt rentabile fără capacități de stocare a energiei, avertizează ANRE. Durata de recuperare a investiției a crescut semnificativ
Panouri fotovoltaice - FOTO Pexels

Investițiile în parcuri fotovoltaice nu mai sunt rentabile fără capacități de stocare a energiei, în condițiile în care perioada de recuperare a investiției a crescut semnificativ, a declarat miercuri, 28 octombrie 2026, Mircea Man, secretar general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la un eveniment de specialitate.

'Observăm că toate cererile care vin pentru autorizații de înființare sunt dublate de autorizații pentru stocare. Dacă la pioneratul înființării parcurilor fotovoltaice se făcea o estimare de timp 4-5 ani (recuperare a investiției, n.r.), astăzi termenul e mult mai lung și de aceea, fără stocare, nu mai este o investiție rentabilă', a afirmat Mircea Man, la 'Energy Forum Ediția a XVI-a: Energia României: de la criză la avantaj economic'.

Acesta a precizat că și investitorii care dețin deja parcuri fotovoltaice pot solicita autorizarea unor sisteme de stocare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

'Cu respectarea regulamentelor votate în cadrul Comitetului, ei pot să-și depună documentația pentru stocare în parcurile existente. Și chiar este mai ușor, pentru că știu și drumul și știu ceea ce trebuie să facă', a explicat reprezentantul ANRE.

Man a atras atenția și asupra diferențelor semnificative dintre prețurile energiei electrice înregistrate în cursul aceleiași zile.

'Toate elementele care s-au spus aici: capacitatea nucleară, prețul ridicat al gazelor naturale, producția din surse regenerabile care începe să scadă în această perioadă, ziua fiind mai scurtă. Toate aceste lucruri ne arată că avem o problemă de preț și, în anumite intervale de ore, o problemă de disponibilitate a energiei. Eu am mai făcut comparația asta și nu a picat bine, dar eu cred că trebuie să o recunoaștem: înainte de 1990 aveam un consum de 14.000 de MW. Astăzi ajungem undeva la 7.000. În anumite intervale orare, la ora 12:00 e 5 euro și la ora 19:00 e 520 euro. Asta trebuie să spună multe, mai ales în contextul în care atât consumurile de energie electrică și gaz scad. Asta arată starea de sănătate a economiei românești', a declarat acesta.

Totodată, secretarul general al ANRE a prezentat și situația autorizării noilor capacități energetice.

'În ceea ce privește autoritatea, pot să vă spun că până în această lună au fost emise 231 de autorizații de înființare pentru aproximativ 8.619 MW. În această perioadă au fost acordate doar 113 licențe, reprezentând 2.312 MW, ceea ce arată că nu imediat ce ai emis autorizația de înființare, lucrurile duc și spre finalizarea capacității de producție respective', a arătat Man.

Reprezentantul ANRE a prezentat și date privind numărul prosumatorilor care dispun de instalații de stocare. 'Sunt 400.000 de prosumatori, iar 151.000 dintre aceștia aveau și instalații de stocare', a mai spus Mircea Man.

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