USR propune instalarea panourilor fotovoltaice pe balcoanele și acoperișurile blocurilor ca să scadă factura de electricitate plătită de români

Autor: Daniel Groza
Joi, 05 Noiembrie 2026, ora 10:46
603 citiri
USR propune instalarea panourilor fotovoltaice pe balcoanele și acoperișurile blocurilor ca să scadă factura de electricitate plătită de români
Românii ar putea să instaleze panouri pe blocuri sau pe balcoane FOTO Pexels

USR propune facilitarea instalării panourilor fotovoltaice pe balcoanele apartamentelor și pe acoperișurile blocurilor pentru ca locatarii să poată produce energie pentru consum propriu și să plătească facturi mai mici la electricitate.

Deputații USR Cezar Drăgoescu, Cristina Prună și George Gima au depus proiecte pentru scăderea facturilor la curent ale locatarilor de la bloc, prin acces mai ușor la energie electrică din resurse regenerabile. Un proiect prevede că românii care locuiesc la bloc își vor putea monta panouri solare pe balcon pentru autoconsum și scăderea facturilor la curent, iar asociațiile de proprietari vor putea investi în montarea de astfel de instalații pe acoperișul blocului.

”Scăderea facturilor la curent va deveni mult mai ușoară! Chiar și pentru cei care stau la bloc, adică pentru peste 8 milioane de români. Panourile solare nu trebuie să fie un lux rezervat doar celor care locuiesc la casă. Ceea ce propunem prin proiectele depuse astăzi sunt măsuri pragmatice prin care tranziția energetică poate aduce economii directe cetățenilor. Un pas concret pentru economii reale în bugetul fiecărei familii”, a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu, unul dintre inițiatori.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de USR, primul proiect completează Codul urbanismului (Legea nr. 169/2026) astfel încât să fie permisă montarea pe balcoane și logiile locuințelor a unor sisteme fotovoltaice formate din unul sau cel mult patru panouri fotovoltaice alăturate, un invertor cu puterea maximă continuă la ieșire, în curent alternativ, de cel mult 800 VA și, opțional, o instalație de stocare a energiei electrice. Sistemele vor fi cu prinderi reversibile, fără intervenții asupra structurii de rezistență și cu respectarea reglementărilor privind securitatea la incendiu.

”Energia astfel produsă va putea fi folosită pentru consumul propriu al proprietarului apartamentului și, implicit, va reduce substanțial factura la curent a acestuia. Proiectul încurajează energia verde și independența energetică, fără a neglija siguranța, protejarea clădirilor și aspectul urban”, a transmis formațiunea.

Al doilea proiect completează Legea privind asociațiile de proprietari și administrarea condominiilor (Legea nr. 196/2028) în sensul introducerii posibilității de a fi montate – pe acoperiș, terasă sau alte părți comune ale blocului – de instalații de producere a energiei din resurse regenerabile. Montarea se va putea face prin decizie a Adunării Generale a proprietarilor, cu acordul a două treimi din numărul total de proprietari și cu acordul scris al proprietarilor direct afectați.

”Astfel, se vor reduce costurile cu energia consumată în spațiile comune și se vor diminua contribuțiile proprietarilor la cheltuielile asociației. Proiectul încurajează investițiile colective, responsabilitatea energetică și utilizarea eficientă a acoperișurilor, păstrând totodată cerințele de siguranță și protecție a clădirii”, a mai transmis USR.

Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi
Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi
Telefoanele compacte au devenit tot mai greu de găsit, însă un nou proiect încearcă să readucă pe piață modelele care pot fi folosite confortabil cu o singură mână. Enough Phone este un...
Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
O problemă gravă de securitate descoperită în Android ar putea permite hackerilor să atace telefoanele fără ca utilizatorii să deschidă un link, să descarce un fișier sau să apese pe...
#panouri fotovoltaice, #blocuri, #acoperis, #lege, #USR , #factura energie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Pregatiti-va." 5 aspecte pe care Europa trebuie sa le ia in calcul dupa infrangerea lui Trump in fata democratilor
Adevarul.ro
De ce aduc firmele muncitori din Asia, desi ii costa cu 35% mai mult decat romanii. Explicatiile unui antreprenor
DigiSport.ro
Dupa ce a scris istorie la Como, Cesc Fabregas si-a ales viitoarea echipa

Fără Filtru Ep. 103 - Victoria democraților aduce României oportunități, dar și riscuri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un telefon mic, cu baterie pe care o poți schimba singur. Noul smartphone promite să reziste ani întregi
  2. Milioane de telefoane Android ar putea fi atacate fără ca utilizatorii să facă nimic. Google a lansat o actualizare de urgență
  3. TradeVille – CNSP anticipează contracția economiei
  4. Planul unui milionar sibian pentru fostul ”Circ al Foamei” din centrul Bucureștiului. Cum va fi transformată clădirea din spatele Unirea Shopping Center
  5. De ce aleg antreprenorii muncitori din Asia în detrimentul românilor, deși costurile sunt mai mari. „Mai important decât salariul este factorul disciplină”
  6. USR propune instalarea panourilor fotovoltaice pe balcoanele și acoperișurile blocurilor ca să scadă factura de electricitate plătită de români
  7. Semnal îngrijorător pe piața muncii din România. Peste 60.000 de locuri de muncă au fost pierdute într-un singur an
  8. Ambele „tabere” politice, vinovate dacă nu ne iese pariul PNRR. „Să faci legi pe repede înainte, pentru a primi bani de la UE, este dovadă de provincialism”
  9. Elon Musk a ”aruncat la gunoi” 474 de milioane de dolari, după eșecul prietenilor republicani. Companiile sale cad pe bursă în SUA
  10. Florin Manole anunță că vrea să facă o reorganizare în ministerul pe care-l conduce. "Nu pentru că vreau să dau pe cineva afară"