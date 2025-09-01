Panourile solare, „frecate” cu ceapă roșie. De ce au făcut asta oamenii de știință și ce au constatat?

Un nou studiu sugerează că un pigment extras din coaja de ceapă roșie ar putea contribui la protejarea celulelor solare împotriva degradării cauzate de radiațiile ultraviolete (UV). Cercetătorii spun că această descoperire ar putea reprezenta un pas important către o energie solară mai durabilă.

În mod obișnuit, celulele solare sunt acoperite cu pelicule protectoare pe bază de petrol, precum fluorura de polivinil (PVF) sau tereftalatul de polietilenă (PET), pentru a preveni deteriorarea cauzată de expunerea prelungită la radiații UV.

În căutarea unor alternative ecologice, oamenii de știință au experimentat utilizarea nanocelulozei – un material derivat din fibre vegetale – combinată cu un pigment natural obținut din coaja de ceapă roșie. Potrivit cercetării publicate pe 24 februarie în jurnalul ACS Applied Optical Materials, acest amestec a oferit o protecție de 99,9% împotriva radiațiilor UV, până la o lungime de undă de 400 nanometri – un rezultat superior celui oferit de peliculele PET disponibile pe piață.

„Este o opțiune promițătoare pentru aplicații în care materialele de protecție trebuie să fie de origine biologică”, a declarat Rustem Nizamov, doctorand la Universitatea din Turku, Finlanda.

Performanță pe termen lung și transparență optică

În cadrul studiului, au fost comparate patru tipuri de pelicule realizate din nanofibre de celuloză, tratate cu diferite substanțe – inclusiv extract de ceapă roșie, lignină (un polimer vegetal) și ioni de fier. Dintre toate opțiunile testate, pelicula cu pigment de ceapă roșie a demonstrat cea mai eficientă protecție UV și o transmisie ridicată a luminii vizibile – esențială pentru eficiența celulelor solare.

Transmiterea luminii în spectrul vizibil (între 700 și 1.200 nm) este crucială pentru conversia energiei solare în electricitate. Lignina, de exemplu, are o culoare brun-închis și reduce transparența, ceea ce limitează aplicabilitatea sa în filme optice. Potrivit cercetătorilor, peliculele tratate cu lignină permit doar 50% din lumină între 400–600 nm și cel mult 85% peste 600 nm.

În schimb, pelicula cu extract de ceapă roșie a transmis peste 80% din lumina între 650 și 1.100 nm și și-a menținut performanța în timp, după o perioadă de testare accelerată echivalentă cu aproximativ un an de expunere la soare într-un climat din Europa Centrală.

„Această perioadă de testare a subliniat importanța verificării pe termen lung a filtrelor UV”, a precizat Nizamov. „Filmele tratate cu ioni de fier, de exemplu, aveau o transmisie bună inițial, dar aceasta a scăzut semnificativ după îmbătrânire.”

Cercetătorii consideră că această inovație ar putea avea aplicații extinse, inclusiv pentru celule solare de tip perovskit și fotovoltaice organice. De asemenea, ar putea fi utilă în alte industrii – cum ar fi ambalajele alimentare biodegradabile, unde filtrele bio ar putea alimenta senzori în medii sterile.

Energia solară din spațiu ar putea reduce dependența Europei de gazul rusesc

Un alt studiu sugerează că panourile solare instalate în spațiu ar putea oferi o soluție pentru provocările legate de sursele terestre de energie regenerabilă – precum dependența de condițiile meteorologice – și ar putea reduce semnificativ nevoia Europei de importuri energetice, inclusiv din Rusia.

Potrivit cercetătorilor de la King’s College London, o stație solară orbitală – dezvoltată în colaborare cu NASA – ar putea furniza energie continuă sistemului european și ar reduce necesarul de surse regenerabile terestre cu până la 80% până în 2050, scrie The Guardian.

Modelul propus include utilizarea unei structuri heliostatice cu oglinzi reflectorizante, care captează lumina solară în spațiu și o transmite către stații terestre, unde este convertită în electricitate.

Analiza, care a modelat cererea și oferta de energie în 33 de țări europene, sugerează că sistemul ar putea reduce costurile generale ale rețelei cu până la 15% și ar scădea utilizarea bateriilor cu peste două treimi.

Totuși, implementarea acestui sistem la scară largă este puțin probabilă înainte de 2050, din cauza costurilor ridicate pentru construcție, lansare și întreținere. De asemenea, există riscuri tehnice, precum coliziunile cu sateliți sau deșeuri spațiale.

Chiar și în aceste condiții, cercetătorii consideră că energia solară din spațiu ar putea sprijini eforturile Europei de a atinge neutralitatea climatică și de a-și consolida independența energetică.

Japonia a început deja dezvoltarea unei astfel de stații, iar autorii studiului susțin că și Europa ar putea urma acest exemplu, construind un sistem energetic durabil, independent de gazul rusesc și de fluctuațiile meteorologice.

