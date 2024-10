Pleaca si Kapetanos? Becali: Avem oferta de doua milioane de euro

Patronul Stelei, Gigi Becali, a anuntat luni seara ca a primit o oferta de doua milioane de euro pentru atacantul grec Pantelis Kapetanos.

"Pe Kapetanos l-am putea vinde, are oferta de doua milioane de euro. Ce sanse sunt sa-l transferam? 80%. Mai multe nu va spun, vom vedea in curand.", a declarat Becali la GSPTV.

Pantelis Kapetanos este golgheterul Stelei in acest sezon, inscriind noua goluri in 17 partide pentru "ros-albastri".

In varsta de 26 de ani, grecul s-a transferat in Ghencea in 2008, fiind liber de contract dupa ce a evoluat doua sezoane pentru AEK Atena.

In cariera sa, Pantelis Kapetanos a mai trecut pe la formatiile Kozani (2000-2002) si Iraklis Salonic (2002-2005).

