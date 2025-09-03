Misterul panterei negre din Bulgaria continuă. Unde ar fi fost văzută ultima dată

Se pare că o panteră neagră a fost observată în satul bulgar Dupnița, ceea ce a declanșat o anchetă a poliției și o mulțime de meme-uri pe internet. Căutarea felinei misterioase este în desfășurare, scrie Euronews.

Saga evazivei pantere negre din Bulgaria pare să nu se fi încheiat după ce un locuitor al satului Dupnița a filmat un animal despre care crede că ar putea fi felina potențial periculoasă.

Primarul satului, Desislav Nachov, a declarat presei locale că a inspectat împreună cu poliția locația unde a fost filmat videoclipul.

Autoritățile îl interoghează pe cel care a filmat imaginile văzute de Euronews, care arată ceea ce pare a fi o felină neagră mare mișcându-se prin iarba înaltă.

Nachov a declarat că încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la deschiderea unui sediu de urgență pentru a începe căutarea animalului.

„Asta depinde de evaluarea poliției. Persoana care a filmat videoclipul a descris animalul pe care l-a văzut ca semănând cu un câine mare”, a spus el.

Dupnița se află la aproximativ 66 de kilometri sud de capitala Sofia și relativ aproape de granița cu Serbia. De asemenea, se află la peste 430 de kilometri vest de parcul natural Platoul Șumen, unde felina a fost observată pentru prima dată.

Zona respectivă a fost în alertă maximă și închisă timp de aproape două săptămâni, în timp ce aveau loc căutări pentru a găsi felina. Căutările, considerate neconcludente, au fost anulate la mijlocul lunii iulie.

Căutarea, care a început pe 19 iunie, a fost determinată de un videoclip difuzat pe scară largă și de amprente de lăbuțe care inițial au dus la temeri că un prădător periculos se plimba liber.

Cu toate acestea, zoologii de la Muzeul Național de Istorie Naturală au exprimat îndoieli, Dr. Stoyan Lazarov afirmând că amprenta lăbuței aparținea probabil unui câine mare.

Un raport al colegului zoolog, profesorul Nikolay Spasov, a susținut această afirmație, precizând, de asemenea, că amprenta nu era de origine felină.

În ciuda zilelor de urmărire și amplasare a capcanelor foto și a stațiilor cu momeală, nu au fost găsite observații aparente sau urme fizice.

Mișcările animalului par „eratice și imprevizibile”, a declarat Georgi Krastev, directorul Parcului Național Balcanii Centrali, care a ajutat la coordonarea căutărilor.

Alte zvonuri despre faptul că pisica ar fi, de fapt, un cuplu și că felina ar fi gestantă sau cu puii în spate au fost, de asemenea, respinse.

