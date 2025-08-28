„Pantera neagră” a revenit. Animalul sălbatic ar fi fost văzut din nou în apropiere de România. A fost convocată o ședință de criză

Pantera a fost văzută în mai multe locuri din Bulgaria FOTO Pixabay

Un animal sălbatic ce pare a fi o panteră neagră, văzut încă de la începutul verii în România, în județul Giurgiu, aproape de granița cu Bulgaria, a revenit în centrul atenției.

Pantera ar fi fost văzută în Silistra, Bulgaria, acolo unde autoritățile au convocat o ședință de criză. Totul a pornit după ce un cetățean a susținut că a văzut animalul periculos în apropierea frontierei, potrivit Antena 3 CNN.

Guvernatorul regiunii Silistra a anunțat că imediat după sesizare au fost trimise echipe în teren, însă în urma verificărilor nu au fost descoperite urme sau indicii privind prezența felinei.

Un animal sălbatic – cel mai probabil o panteră neagră – a cărei prezență a fost semnalată inițial pe teritoriul Bulgariei, în apropiere de granița cu România, la Ruse, ar fi fost văzută încă din luna iunie în România.

De atunci autoritățile au tot primit apeluri la 112.

Potrivit oficialilor Poliției Giurgiu, înainte ca prezența panterei negre să fie semnalată la 112 în noaptea de 29 spre 30 iunie, un apel primit tot la 112 vineri, 29 iunie, la ora 15:55, anunța că în zona localității Puieni, județul Giurgiu, au fost găsite urmele unui animal sălbatic, posibil panteră. Apelul a fost dat de un bărbat care a relatat că a descoperit urmele de animal cu aproximativ trei ore înainte de a suna la 112.

Agenția de presă Novinite din Bulgaria a relatat la acea vreme că, după ce a fost observată și căutată timp de peste o săptămână în zona orașului Șumen, o panteră neagră a fost văzută lângă barajul Beli Lom, pe drumul spre Ruse. Persoana care a alertat autoritățile din Bulgaria a transmis că animalul se afla în apropierea unui drum principal.

