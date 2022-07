Pantofi bărbați - Cum îți poți exprima stilul prin intermediul lor?

Pantofii sunt o parte integrantă a unei ținute. Sunt cei care completează de minune o ținută sau care aduc acel ceva care lipsește unui look mai îngrijit. Este deci extrem de important să alegi pantofii bărbătești în funcție de ocazie sau de circumstanțe pentru a putea exprima mereu cel mai frumos stil prin intermediul lor.

Fiecare pereche de pantofi bărbătești cu propriul său context!

Un semn al apartenenței sociale, dar și veritabili aliați ai vieții de zi cu zi, cele mai frumoase modele de pantofi bărbătești te însoțesc peste tot, de la birou la restaurant, de la plimbările mai relaxante la evenimentele speciale din viața ta.

Să ai un dressing plin de pantofi este un lucru foarte bun, dar să știi cum se poartă pentru a-ți exprima din plin stilul, este un lucru și mai important. Primul lucru de care să ții cont- tipul de pantofi. Trebuie să alegi pantofi tip derby sau Richelieu pentru birou sau întâlniri, mocasini pentru a ieși în oraș.

De o eleganță atemporală, mocasinii și pantofii tip Richelieu pentru bărbați sunt cele care aduc un plus de stil. Mocasinii sunt estetici și confortabili. Mocasini din piele, din piele nabuck sau din textil, în nuanțe de negru, de alb, de albastru, de roșu sau de bej... există de toate, modele pentru toate gusturile și ocaziile.

Cu o alură foarte vintage, pantofii tip Richelieu sunt modele de pantofi bărbați indemodabile. Extrem de confortabili sunt alegerea perfectă atunci când vrei să pui cel mai bine în valoare o alură BCBG.

Pantofi sport pentru bărbați

Adidașii sau bascheții sunt modele indispensabile pentru un look casual și sportiv. Sneakerșii sunt pantofii de bază pentru orice tip de dressing. Sunt modele de bază, dar indispensabile, un veritabil must have pentru un look cool obținut care îți va exprima stilul așa cum trebuie.

Cum poți purta pantofii în funcție de pantaloni pentru a-ți exprima pe deplin stilul?

Pantalonii sau blugii negri merg de minune cu o pereche de pantofi maro. Blugii, un element mai casual din ținuta ta, poate să fie însoțit de accesorii și este foarte ușor de combinat cu orice tip de cămașă sau de tricou.

Pantalonii drepți în nuanțe de camel și un blazer în nuanțe de bleumarin și adidașii albi te vor ajuta să îți exprimi așa cum trebuie stilul. Dar, poți miza și pe o pereche de blugi boyfriend plus un tricou alb mai loose plus o pereche de Adidas Hoops, de ce nu.

Poți purta, de asemenea, o pereche de pantaloni mai eleganți cu o cămașă uni, pantaloni mai scurți care dezvăluie gleznele și șosete colorate, de exemplu.

Pantofii în nuanțe de maro vor trebui să fie mereu asortați cu cureaua pe care o porți la pantaloni.

Mocasinii sunt cei care te vor ajuta să ai cel mai frumos look preppy.

Arată cel mai bine alături de o pereche de pantaloni albi și o cămașă pentru cel mai șic stil, dar și alături de un tricou și blugi deșirați pentru a sparge puțin latura mai clasică a pantofilor.

Ai înțeles foarte bine asta. Nu ai cum să fii cel mai elegant și să îți exprimi stilul fără o pereche frumoasă de pantofi bărbați. Sau mai multe... vei vedea că la CCC iubim moda și accesoriile, dar mai ales, pantofii frumoși.

