”Dawa, trebuie să înscrii!” Ce-a spus eroul FCSB-ului din meciul cu PAOK

Fundașul Joyskim Dawa a afirmat după victoria obținută de FCSB cu PAOK Salonic, scor 2-1, din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, că diferența a fost făcută de faptul că grecii au jucat aproape o repriză în inferioritate numerică și de spiritul de luptători arătat de jucătorii antrenați de Elias Charalambous.

'Nu am terminat încă tot ce aveam de făcut. Sunt fericit pentru echipă însă. Am simțit când am intrat pe teren că voi marca, am spus ”Dawa, trebuie să înscrii”. Prima repriză a fost dificilă pentru noi, dar după primirea cartonașului roșu de PAOK am avut mai multe șanse să ne apropiem de poarta lor. Suntem pregătiți să ne calificăm. Ceea ce a făcut diferența astăzi a fost cartonașul roșu primit de ei și spiritul nostru de luptă', a spus Dawa la DigiSport.

El așteaptă în partida retur de la București ca fanii români să creeze aceeași atmosferă ca la meciul cu Manchester United: 'A fost o atmosferă nebună aici. La București cred că va fi ca la meciul cu Manchester (United), avem nevoie de acest sprijin'.

FCSB a învins-o pe PAOK Salonic cu scorul de 2-1 (0-1), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League la fotbal.

După ce FCSB a învins-o pe echipa antrenată de Răzvan Lucescu pe 3 octombrie, în faza principală a competiției, cu 1-0, campioana României a obținut o nouă victorie mare la Salonic, luând o opțiune pentru optimile de finală.

Campioana Greciei a deschis scorul prin Mbwana Samatta (21), dar FCSB a întors scorul după pauză, prin doi jucători inspirat introduși la pauză, Andrei Gheorghiță (50) și Joyskim Dawa (60), în condițiile în care PAOK a jucat în zece oameni.

Manșa secundă se va disputa la București, pe 20 februarie.

Câștigătoarea dintre FCSB și PAOK va juca în optimi cu Olympique Lyon.

Ads