Papa Francisc, care împlinește 11 ani de pontificat, condamnă din nou „nebunia războiului”

Suveranul Pontif, care miercuri, 13 martie, împlineşte 11 ani de pontificat, a emis o nouă condamnare a tuturor războaielor, la câteva zile după ce a iritat Kievul şi capitalele occidentale pentru că a părut să sugereze că Ucraina ar trebui să se predea şi să negocieze pacea cu invadatorul său rus, relatează Reuters.

Papa Francisc declarase pentru televiziunea elveţiană RSI că Ucraina ar trebui să arate curajul „steagului alb” şi să deschidă discuţii cu Rusia, dar adjunctul său, cardinalul Pietro Parolin, a precizat într-un interviu, marţi, că Rusia ar trebui mai întâi să îşi oprească agresiunea.

„Mulţi tineri, mulţi tineri merg să moară (în război). Să-l rugăm pe Domnul să ne dea harul de a depăşi această nebunie a războiului, care este întotdeauna o înfrângere”, a spus papa în timpul audienţei sale săptămânale din Piaţa Sfântul Petru.

#PopeFrancis says he still has a slight cold and has an aide, Msgr. Pierluigi Giroli, read his catechesis.

The pope reflected on the concept and nature of virtue, writing that "virtue is what enables us to have a habit toward the right choice." pic.twitter.com/4fE1505iIL