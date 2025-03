Vești bune pentru credincioșii catolici. Au putut auzi vocea Papei Francisc pentru prima dată de la internarea sa în spital în stare gravă VIDEO

Vocea Papei Francisc a fost auzită pentru prima dată de când a intrat în spital, în urmă cu aproape trei săptămâni, într-un mesaj audio care a fost transmis joi, 6 martie, credincioşilor, relatează Sky News.

În înregistrarea audio, împărtăşită credincioşilor la începutul rugăciunii de seară din Piaţa Sfântul Petru, el a spus: „Vă mulţumesc din adâncul inimii pentru rugăciunile voastre pentru sănătatea mea, celor din Piaţă, sunt cu voi de aici”.

„Dumnezeu să vă binecuvânteze şi Fecioara să vă protejeze. Vă mulţumesc” - a transmis suveranul pontif.

Mesajul audio a fost înregistrat la Spitalul Gemelli din Roma, unde papa în vârstă de 88 de ani primeşte tratament pentru dublă pneumonie de aproape trei săptămâni.

Breaking: The first time we have heard Pope Francis’ voice since he was hospitalised last month.

Pope Francis delivers an audio message, in Spanish, to the faithful gathered in St. Peter’s Square. He thanks them from the bottom of his heart for praying for him, imploring the… pic.twitter.com/8d5zOMrEl0