Mesajul Papei Francisc pentru credincioși: ”Să redescopere micile lucruri ale vieții” VIDEO

Papa Francisc i-a îndemnat pe credincioşi să ”iubească micimea”, într-o nouă pledoarie în favoarea smereniei, în slujba din noaptea de Crăciun, în Bazilica Sfântul Petru, relatează AFP.

Aproximativ 2000 de persoane, potrivit sălii de presă a Vaticanului, au asistat la această slujbă, purtând mască de protecţie şi aşezate la distanţă unele de altele.

Ambasadori şi reprezentanţi ai altor confesiuni creştine au asistat la slujbă, oficiată în mai multe limbi, în prezenţa a peste 200 de preoţi, episcopi şi cardinali, care au purtat de asemenea mască de protecţie.

Câteva zeci de persoane care nu au obţinut bilet de intrare la slujbă au urmărit slujba de afară, în Piaţa Sfântul Petru, pe ecrane uriaşe.

În predica sa, Suveranul Pontif argentinian în vârstă de 85 de ani, a pledat în favoarea umilinţei, i-a îndemnat pe credincioşi ”să iubească micimea” şi ”să redescopere lucrurile mici ale vieţii” şi a insistat asupra inversării ierarhiilor.

Jorge Mario Bergoglio, un neobosit apărător al celor mai vulnerabili, a îndemnat Biserica să fie ”săracă şi fraternă” şi a avertizat împotriva ”indiferenţei” faţă de sărăcie.

”Isus, la naşterea sa, este înconjurat de cei mici, săraci (...), aproape de cei uitaţi, aflaţi la periferie, acolo unde demnitatea umană este pusă la încercare”, a subliniat el.

”Să lăsăm în urma noastră regretele acestei grandori pe care nu oavem. Să renunţăm la plângeri şi la feţe triste, la aviditatea care ne lasă nesatisfăcuţi”, a lansat Francisc sub baldachinul desenat de Bernin.

”Dumnezeu pleacă în căutarea păstorilor, a celor nevăzuţi. Noi căutăm vizibilitatea. Isus se naşte pentru a servi, iar noi ne petrecem vremea alergând după succes. Dumnezeu nu caută forţa şi puterea. El cere tandreţe şi micime interioară”, a spus el.

Papa a îndemnat, de asemenea, ”să se dea o demnitate muncii omului, pentru că omul este stăpânul şi nu sclavul muncii”.

Pope Francis ushered in Christmas with a mass saying people who are indifferent to the poor offend God https://t.co/xOsnopNIPT pic.twitter.com/ewU0zbolnX