Papa Francisc de Paștele ortodox: ”Mă rog ca Dumnezeu să le fie aproape rușilor și ucrainenilor, să-i ajute să ajungă la pace”

Papa Francisc a transmis duminică, 16 aprilie, un mesaj ”fraților” și ”surorilor” din Rusia și Ucraina.

”Mă gândesc la frații și surorile din Rusia și Ucraina. Mă rog ca Dumnezeu să le fie aproape și să-iajute să ajungă la pace”, a spus înaltul prelat al Bisericii Catolice în timpul slujbei de duminică, 16 aprilie, din Piața Sf. Petru din Vatican.

Pontiful a deplâns agresiunile comise în conflictele de pe glob, s-a rugat pentu victime și i-a cerut lui Dumnezeu ca lumea să nu mai experimenteze ”experiența terorii și a cruzimilor inimaginabile ce duc la moarte și sunt comise de oameni”.

Pope Francis on Orthodox Easter wished peace to the people of Ukraine and Russia

"I think of our Russian and Ukrainian brothers and sisters. I wish the Lord to be close to them and help them reach peace," he said during Sunday's sermon in St. Peter's Square.

