Papa Francisc se întâlneşte cu refugiaţi ucraineni din Ungaria. Suveranul pledează în favoarea ”eradicării relelor indiferenţei”

Papa Francisc, un neobosit apărător al ”deschiderii către ceilalţi”, a pledat sâmbătă în favoarea ”eradicării relelor indiferenţei” la o întâlnire cu refugiaţi, în a doua zi a vizitei sale în Ungaria, relatează AFP.

Iezuitul argentinian, în vârstă de 86 de ani, cu o sănătate fragilă, a dat tonul încă de la sosirea sa, vineri, la Budapesta.

El a avertizat împotriva ”rigidităţii”, ”închiderilor” şi tendinţei ”replierii”, într-un discurs pe care l-a susţinut în faţa premierul naţionalist Vikor Orban, pe care l-a arătat cu degetul din cauza politicii acestuia împotriva migranţilor.

Sâmbătă, aproximativ 600 de refugiaţi - majoritatea originari din Ucraina - şi persoane sărace s-au adunat la Biserica neogotică Sfânta Elizabeta, construită la sfârşitul secolului al XIX-lea în centrul capitalei ungare.

Aproximativ 1.000 de credincioşi au asistat la eveniment, în curtea bisericii.

După ce a ascultat diverse mărturii, între care şi a lui Oleg Iakovlev, un ucrainean cu cinci copii, care a povestit că a fugit din ţara sa aflată în război, Papa le-a mulţumit ungarilor şi asociaţiilor religioase că au primit cu ”generozitate” şi ”entuziasm atât de mulţi refugiaţi ucraineni”, fără să-i evoce pe cei din alte ţări.

Video highlights of Pope Francis' encounter with refugees and the poor in Budapest, during which he urged Catholics to live a "genuine faith" that reaches out to the poor and speaks the language of charity.#PopeInHungaryhttps://t.co/XierB7ALHK pic.twitter.com/7K8lpAQLFY