Papa Francisc a împlinit duminică 87 de ani, fiind sărbătorit de copii care l-au ajutat să sufle în lumânarea de pe un tort alb, relatează Reuters.

Copiii, de la o clinică pediatrică administrată de Vatican, au cântat pentru papă şi i-au oferit un buchet de floarea-soarelui.

Mai târziu, în cadrul unui eveniment tradiţional din perioada Crăciunului, în cadrul discursului său săptămânal din Piaţa Sfântul Petru, Sfântul Părinte a binecuvântat mici statuete ale pruncului Iisus, ţinute în mână de copii care le vor aşeza acasă în scenele ce refac momentul naşterii Domnului.

Zecile de copii prezenţi în piaţă au strigat "Buon Compleanno", care în italiană înseamnă "La mulţi ani", şi au ridicat pancarte cu aceeaşi urare.

Papa Francisc s-a născut ca Jorge Mario Bergoglio, provenind din rândul imigranţilor italieni, la 17 decembrie 1936, la Buenos Aires. Cardinalii l-au ales ca primul papă din America Latină la 13 martie 2013.

Într-o postare pe platforma X, premierul italian Giorgia Meloni i-a transmis un salut papei şi i-a mulţumit pentru "angajamentul său profund în favoarea păcii".

Papa Francisc, confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimul timp, a împlinit anul acesta, în martie, 10 ani de pontificat, în timp ce în primele zile ale anului 2023 a oficiat funeraliile predecesorului său în funcţie, papa emerit Benedict al XVI-lea.

