Papa Francisc, cu mari probleme de sănătate, a avut o noapte „liniștită” în spital. Cine ar putea fi următorul suveran pontif

Papa Francisc, liderul Bisericii Catolice, este în stare critică în spital, unde este tratat pentru o pneumonie care i-a afectat ambii plămâni. Vaticanul a anunțat duminică, 23 februarie, că suveranul pontif a petrecut o noapte „liniștită” și s-a odihnit. În timp ce creștinii catolici din toată lumea se roagă pentru sănătatea papei, există și indicii despre cine sunt cei care au cele mai mari șanse să conducă Biserica Catolică în viitor.

Suveranul pontif, în vârstă de 88 de ani, a fost internat în spitalul Gemelli din Roma pe 14 februarie după ce s-a confruntat cu dificultăți respiratorii timp de mai multe zile și ulterior a fost diagnosticat cu pneumonie la ambii plămâni, conform Agerpres.

Sâmbătă, Vaticanul a descris pentru prima dată stare papei ca fiind critică, anunțând că a avut nevoie de oxigen suplimentar și de transfuzii sangvine în acea zi.

„Noaptea a fost liniștită, papa s-a odihnit”, a precizat Vaticanul în cel mai recent buletin informativ, dat publicității duminică dimineață.

Dubla pneumonie este o infecție gravă, care poate inflama și leza ambii plămâni, făcând ca respirația să devină dificilă. Vaticanul a descris infecția papei drept „complexă”, precizând că este provocată de două sau mai multe microoraganisme.

Francisc, care și-a început pontificatul în 2013, s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii doi ani. Este în mod deosebit predispus la infecții pulmonare întrucât a fost diagnosticat cu pleurezie în tinerețe și i-a fost extirpată o parte din plămân.

Cine ar putea fi următorul papă

Problemele sale de sănătate din ultimii ani și vârsta sa au provocat întrebări cu privire la succesiunea sa. Există deja o serie de cardinali cunoscuți ale căror nume au fost avansate pentru a ocupa acest rol. În 2020, Edward Pentin a lansat un volum cu autoritate pe această temă, intitulată: The Next Pope: The Leading Cardinal Candidates (Umrmătorul Papă: Principalii Candidați Cardinali), scrie The Independent.

Printre cele mai importante nume se numără cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului din 2013 încoace. În vârstă de 70 de ani, Parolin are cel mai înalt rang din conclavul electoral. Este considerat un personaj moderat în interiorul bisericii. Recent, comentând despre probleme geopolitice, italianul a declarat: „Toată lumea poate contribui la pace, dar soluțiile nu trebuie să fie niciodată urmărite prin impuneri unilaterale care riscă să calce în picioare drepturile unor popoare întregi, altfel nu va exista niciodată o pace justă și durabilă”.

Cardinalul Peter Erdo, din Ungaria, este un fost președinte al Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa. În vârstă de 72 de ani, acesta este cunoscut pentru că își dedică practicile Fecioarei Maria și pentru că este o voce conservatoare. Erdo s-a opus practicii conform căreia catolicii divorțați sau recăsătoriți pot să primească Sfânta Împărtășanie, din cauza credinței sale în insolubilitatea căsătoriei. El a comparat, de asemenea, primirea refugiaților cu traficul de persoane. Erdo a fost făcut cardinal în 2003 de către Papa Ioan Paul al II-lea.

Luis Antonio Tagle este al șaptelea filipinez care a devenit cardinal și ar fi primul papă din Asia de Sud-Est. În vârstă de 67 de ani, acesta îndeplinește în prezent funcția de proprefect pentru secțiunea de primă evanghelizare din cadrul dicasterului pentru evanghelizare, fiind numit cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea.

De obicei, Tagle a arătat o politică mai de stânga, asemănătoare cu cea a Papei Francisc, după ce a criticat atitudinea și limbajul bisericii față de persoanele gay, mamele necăsătorite și catolicii divorțați sau recăsătoriți.

Cardinalul a declarat în 2015: „Cuvintele dure care erau folosite în trecut pentru a se referi la homosexuali și la persoanele divorțate și separate, la mamele necăsătorite etc., în trecut erau destul de severe. Mulți oameni care făceau parte din aceste grupuri erau etichetați, ceea ce a dus la izolarea lor de societatea în general”, conform sursei citate.

Cardinalul Matteo Zuppi, considerat a fi unul dintre favoriții Papei Francisc, este președintele Conferinței Episcopale din Italia din mai 2022. În vârstă de 69 de ani, acesta a fost făcut cardinal chiar de Francisc și trimis în mai multe călătorii internaționale. Zuppi a mers într-o misiune de pace în Ucraina, unde s-a întâlnit cu preledintele Volodimir Zelenski, dar nu și cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Înainte de a fi cardinal, Zuppi a împărtășit opiniile sale mai pozitive cu privire la comunitatea LGBTQ. Cum a scris un eseu în cartea lui James Martin din 2018, Building a Bridge, a fost „util pentru a încuraja dialogul, precum și cunoașterea și înțelegerea reciprocă” pentru o nouă abordare pastorală cu „frații și surorile noastre LGBT”.

Cardinalul Raymond Leo Burke, născut în Wisconsin, Statele Unite, a fost criticat de dtractorii săi drept un tradiționalist convins. Burke a fost făcut cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea în 2010. El a intrat în conflict public cu filosofiile mai liberale ale Papei Francisc, în special în ceea ce privește dorința suvernului pontif de a permite cuplurilor divorțate și recăsătorite să primească Euharistia.

De asemenea, Burke a calificat noul limbaj al Bisericii cu privire la contracepția artificială, căsătoriile civile și homosexualii drept „inacceptabil”. Anterior, Burke a afirmat că politicienii catolici care susțin legalizarea avortului nu ar trebui să primească Euharistia.

Cum se alege liderul Bisericii Catolice

În urma decesului unui papă sau în cazuri rare de demisie, cum a fost cazul Papei Benedict al XVI-lea, Vaticanul convoacă un conclav papal, în cadrul căruia Colegiul Cardinalilor se reunește pentru a-l alege pe următorul cap al Bisericii.

Regulamentul conclavului, la 22 ianuarie 2025, prevedea că există 138 de electori din cei 252 de cardinali. Doar cei sub 80 de ani pot participa la votul secret din Capela Sixtină, mai spune The Independent. Patru runde de vot ar avea loc în fiecare zi până când un candidat primește majoritatea de două treimi din voturi, într-un proces care durează de obicei între 15 și 20 de zile, conform site-ului Conferinței Episcopilor Catolici din Statele Unite.

