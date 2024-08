Semnal de alarmă tras de Papa Francisc în privința schimbărilor climatice. "Pământul are febră"

Înaintea unei călătorii de 12 zile în Asia de Sud-Est, săptămâna viitoare, în timpul căreia este aşteptat să lanseze un apel la acţiuni globale privind schimbările climatice, Papa Francisc i-a îndemnat vineri, 30 august, pe oamenii din întreaga lume să protejeze mai bine mediul înconjurător, informează Reuters.

"Dacă am lua temperatura planetei noastre, aceasta ne-ar spune că Pământul are febră. Şi că este bolnav", a declarat papa Francisc într-un mesaj video. "Trebuie să ne angajăm pentru... a proteja natura, schimbându-ne obiceiurile personale şi comunitare", a adăugat el.

Papa Francisc lansează un mesaj video în fiecare lună pentru a anunţa intenţiile sale de rugăciune pentru luna respectivă. Intenţia pentru luna septembrie este "pentru plânsul Pământului".

În vârstă de 87 de ani, liderul spiritual al Bisericii Catolice va părăsi luni Vaticanul pentru a pleca într-o vizită oficială în Indonezia, Papua Noua Guinee, Timorul de Est şi Singapore.

Papa Francisc a subliniat importanţa problemelor de mediu de-a lungul celor 11 ani ai pontificatului său. Fiecare dintre ţările incluse în turneul său din perioada 2-13 septembrie se confruntă cu pericole generate de încălzirea climei globale, inclusiv cu creşterea nivelului mărilor şi cu valuri de căldură şi taifunuri tot mai severe şi mai imprevizibile.

În înregistrarea sa video de vineri, papa Francisc a declarat că schimbările climatice necesită acţiuni "care nu sunt doar ecologice, ci şi sociale, economice şi politice".

"Cei care suferă cel mai mult de pe urma acestor dezastre sunt săracii, cei care sunt forţaţi să îşi părăsească locuinţele din cauza inundaţiilor, a valurilor de căldură şi a secetei", a adăugat suveranul pontif.

