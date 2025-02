Nou anunț de la Vatican privind starea de sănătate a Papei Francisc. Boala care l-a doborât pe Suveranul Pontif FOTO/VIDEO

Papa Francisc, spitalizat de vineri, 14 februarie, bolnav de o pneumonie bilaterală, a petrecut o noapte liniştită în spital, a anunțat miercuri, 19 februarie, Vaticanul, în contextul unor îngrijorări tot mai mari cu privire la starea sănătăţii Suveranului Pontif, în vârstă de 88 de ani, relatează AFP.

Suveranul Pontif a fost spitalizat de patru ori în mai puțin de 4 ani.

”Papa a petrecut o noapte liniştită, s-a trezit şi a luat micul dejun”, se arată în comunicatul postat pe canalul Telegram Vaticanul.

Papa Francisc, spitalizat de vineri la Spitalul Gemelli, la Roma, a fost supus marţi unei scanări toracice care a dezvăluit o pneumonie bilaterală şi continuă să prezinte un tablou clinic ”complex” care necesită ”un tratament medicamentos suplimentar”, potrivit ultimului buletin de sănătate, publicat marţi seara.

VIDEO: Pope Francis has pneumonia in both lungs, Vatican says.

A dozen Catholics from Bolivia pray outside Rome's Gemelli Hospital where Pope Francis was admitted last week for bronchitis. The Vatican says the pontiff has since developed pneumonia in both of his lungs, but… pic.twitter.com/0NfSRW1Gv2