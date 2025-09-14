Omagiu spectaculos pentru Papa Francisc. Chipul său, format de zeci de drone iluminate, pe cerul Romei VIDEO

FOTO Captură video

Omagiu spectaculos adus Papei Francisc la începutul concertului „Grace for World” desfășurat la Vatican. Zeci de drone iluminate au format pe cerul Romei chipul fostului Suveran Pontif, dar și al Fecioarei Maria, care-l avea în brațe pe pruncul Iisus.

De la drone la imnuri, concertul de la Vatican a strălucit ca o mărturie emoționantă de unitate, speranță și bucurie pentru întreaga lume, scrie aleteia.org.

Sub cerul nopții din Roma, miile de oameni adunați în Piața Sfântul Petru s-au bucurat în timp ce 3.500 de drone s-au aprins deasupra bazilicii, formând o imagine radiantă a Papei Francisc. Iubitul pontif, care a decedat în aprilie, a apărut zâmbind în luminile de deasupra Vaticanului, un omagiu uluitor care a emoționat în mod clar mulțimea.

A fost un punct culminant potrivit pentru o seară fără precedent de muzică și speranță la concertul „Grace for the World” - un eveniment gratuit, plin de vedete, care a transformat inima Vaticanului într-o scenă a unității.

Muzică și fraternitate pe o scenă globală

Într-o celebrare culturală și spirituală de referință, Vaticanul a transformat Piața Sfântul Petru într-un loc de concerte în aer liber, reunind vedete muzicale globale cu un mesaj puternic de fraternitate.

Co-regizat de un duo neobișnuit - icoana pop americană Pharrell Williams și tenorul italian Andrea Bocelli - concertul „Grace for the World” a marcat prima dată în istorie când au avut loc spectacole muzicale live în piața emblematică.

Susținut de Sfântul Scaun, spectacolul a încununat cea de-a treia Întâlnire Mondială privind Fraternitatea Umană și a servit drept un punct culminant plin de bucurie al Anului Jubiliar 2025 al Bisericii Catolice, cunoscut sub numele de Jubileul Speranței. De fapt, întreaga inițiativă s-a născut din viziunea Papei Francisc pentru 2025 ca un an dedicat speranței și reînnoirii, iar această seară a fost întruchiparea vie a acestei viziuni.

Mii de participanți – de la pelerini și localnici la clerici și lideri mondiali – au umplut piața, în timp ce publicul din întreaga lume a urmărit evenimentul prin transmisiune live pe Disney+, Hulu și ABC News Live. De fapt, a fost prima dată când Vaticanul a colaborat cu platforme media importante pentru a transmite celebrarea speranței în întreaga lume.

