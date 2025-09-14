Tort de ciocolată tocmai din Chicago pentru Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani VIDEO

Papa Leon al XIV-lea, care a preluat șefia Bisericii Catolice în luna mai, împlinește duminică, 14 septembrie, 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.

Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo's, un popular lanț de restaurante din Chicago, pentru a sărbători prima zi de naștere a papei născut în SUA în calitate de șef al Bisericii Catolice, potrivit Reuters.

Burch i-a spus papei: „Portillo's ți l-a trimis”, într-un videoclip care detaliază interacțiunea lor. Leon a răspuns: „Și tu l-ai adus”.

Pope Leo XIV celebrated his 70th birthday today with a chocolate cake at the Vatican. @lilialuciano went to Peru, where the pontiff spent over two decades as a missionary and bishop. pic.twitter.com/YNjzuQnkZ4 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 14, 2025

Burch era cunoscut anterior pentru criticile sale deschise la adresa regretatului papă Francisc, care a primit cu brațele deschise comunitatea LGBTQ+ în biserică.

Cu toate acestea, în ciuda remarcilor sale anterioare împotriva fostului lider catolic, Burch a declarat public că va folosi noul său rol pentru a repara relația dintre americani și liderii religioși din Vatican.

El a fost primit la Vatican alături de soția sa, Sara, și cei nouă copii ai săi.

CINE ESTE PAPA LEON

Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales Papă, membru al șapte dicastere - echivalentul ministerelor - la Vatican.

Robert Francis Prevost deținea conducerea puternicului Dicaster al Episcopilor, ceea ce a făcut din el un consilier foarte ascultat al predecesorului său în numirea prelaților.

Francisc îl aprecia în mod special pe acest bărbat catalogat adesea drept discret și rezervat și care s-a cufundat ani de zile în ”periferii”, aceste teritorii îndepărtate sau neglijate de Biserică.

Originar din Chicago, monseniorul Prevost a petrecut 20 de ani în Peru, unde a făcut operă de misionar și a devenit arhiepiscop-episcop emerit la Chiclayo, în nordul țării, căreia i-a transmis un gând în spaniolă.

El are și cetățenia peruană.

Însă el are și reputația, în cadrul Curiei, Guvernul Vaticanului, că este un moderat, capabil să concilieze puncte de vedere diferite - o schimbare față de exercitarea personală a puterii, eventual casante, a lui Francisc.

A devenit favorit în rândul cardinalilor americani înaintea alegerii, pe baza experienței sale pe teren, viziunii sale globale și capacității de a naviga în interiorul birocrației vaticane.

CEL MAI PUȚIN AMERICAN DINTRE AMERICANI

Cunoașterea sa profundă a dreptului canonic îl face liniștitor în ochii cardinalilor conservatori, care aspiră la acordarea unei atenții mai mari teologiei.

După moartea lui Francisc, el a declarat că ”mai sunt multe de făcut” înăuntrul Bisericii.

”Nu ne putem opri, nu putem da înapoi. Trebuie să vedem ce vrea Sfântul Duh pentru Biserica de azi și de mâine, pentru că lumea de azi, în care trăiește Biserica, nu este aceeași lume de acum zece sau 20 de ani”, declara el în aprilie.

”Mesajul este mereu același (...), însă mijlocul de a ajunge la oamenii de azi, la tineri, săraci, politicieni este diferit”, estima el.

Aceste poziții prefigurează un pontificat marcat de o schimbare în formă, dar continuitate pe fond.

Născut la 14 septembrie 1955, monseniorul Prevost studiază la un mic seminar al Ordinului Sfântului Augustin, la care intră în 1977.

Licențiat în teologie, el deține și o diplomă în matematică.

A devenit preot în 1982, fiind trimis doi ani mai târziu ca misionar în Peru, o țară în care va rămâne mulți ani.

Revine la Chicago în 1999, ca superior provincial al Augustinilor în Midwest și devine prior general în 2001.

În 2014, Papa Francisc îl numește administrator apostolic al diocezei Chiclayo, în nordul Peru.

În 2023, el este numit în postul strategic la Dicasterul Episcopilor, succedându-i cardinalului canadian Marc Ouellet, acuzat de agresiune sexuală și care a demisionat din cauza vârstei.

