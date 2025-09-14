Tort de ciocolată tocmai din Chicago pentru Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani VIDEO

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:44
337 citiri
Tort de ciocolată tocmai din Chicago pentru Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani VIDEO
Papa Leon FOTO: Instagram/pontifex

Papa Leon al XIV-lea, care a preluat șefia Bisericii Catolice în luna mai, împlinește duminică, 14 septembrie, 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.

Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo's, un popular lanț de restaurante din Chicago, pentru a sărbători prima zi de naștere a papei născut în SUA în calitate de șef al Bisericii Catolice, potrivit Reuters.

Burch i-a spus papei: „Portillo's ți l-a trimis”, într-un videoclip care detaliază interacțiunea lor. Leon a răspuns: „Și tu l-ai adus”.

Burch era cunoscut anterior pentru criticile sale deschise la adresa regretatului papă Francisc, care a primit cu brațele deschise comunitatea LGBTQ+ în biserică.

Cu toate acestea, în ciuda remarcilor sale anterioare împotriva fostului lider catolic, Burch a declarat public că va folosi noul său rol pentru a repara relația dintre americani și liderii religioși din Vatican.

El a fost primit la Vatican alături de soția sa, Sara, și cei nouă copii ai săi.

CINE ESTE PAPA LEON

Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales Papă, membru al șapte dicastere - echivalentul ministerelor - la Vatican.

Robert Francis Prevost deținea conducerea puternicului Dicaster al Episcopilor, ceea ce a făcut din el un consilier foarte ascultat al predecesorului său în numirea prelaților.

Francisc îl aprecia în mod special pe acest bărbat catalogat adesea drept discret și rezervat și care s-a cufundat ani de zile în ”periferii”, aceste teritorii îndepărtate sau neglijate de Biserică.

Originar din Chicago, monseniorul Prevost a petrecut 20 de ani în Peru, unde a făcut operă de misionar și a devenit arhiepiscop-episcop emerit la Chiclayo, în nordul țării, căreia i-a transmis un gând în spaniolă.

El are și cetățenia peruană.

Însă el are și reputația, în cadrul Curiei, Guvernul Vaticanului, că este un moderat, capabil să concilieze puncte de vedere diferite - o schimbare față de exercitarea personală a puterii, eventual casante, a lui Francisc.

A devenit favorit în rândul cardinalilor americani înaintea alegerii, pe baza experienței sale pe teren, viziunii sale globale și capacității de a naviga în interiorul birocrației vaticane.

CEL MAI PUȚIN AMERICAN DINTRE AMERICANI

Cunoașterea sa profundă a dreptului canonic îl face liniștitor în ochii cardinalilor conservatori, care aspiră la acordarea unei atenții mai mari teologiei.

După moartea lui Francisc, el a declarat că ”mai sunt multe de făcut” înăuntrul Bisericii.

”Nu ne putem opri, nu putem da înapoi. Trebuie să vedem ce vrea Sfântul Duh pentru Biserica de azi și de mâine, pentru că lumea de azi, în care trăiește Biserica, nu este aceeași lume de acum zece sau 20 de ani”, declara el în aprilie.

”Mesajul este mereu același (...), însă mijlocul de a ajunge la oamenii de azi, la tineri, săraci, politicieni este diferit”, estima el.

Aceste poziții prefigurează un pontificat marcat de o schimbare în formă, dar continuitate pe fond.

Născut la 14 septembrie 1955, monseniorul Prevost studiază la un mic seminar al Ordinului Sfântului Augustin, la care intră în 1977.

Licențiat în teologie, el deține și o diplomă în matematică.

A devenit preot în 1982, fiind trimis doi ani mai târziu ca misionar în Peru, o țară în care va rămâne mulți ani.

Revine la Chicago în 1999, ca superior provincial al Augustinilor în Midwest și devine prior general în 2001.

În 2014, Papa Francisc îl numește administrator apostolic al diocezei Chiclayo, în nordul Peru.

În 2023, el este numit în postul strategic la Dicasterul Episcopilor, succedându-i cardinalului canadian Marc Ouellet, acuzat de agresiune sexuală și care a demisionat din cauza vârstei.

"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara,...
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
#papa leon aniversare, #papa 70 ani, #tort ciocolata , #Stiri Papa Leon
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"
ObservatorNews.ro
Traditii si superstitii de Inaltarea Sfintei Cruci. Ce sa nu faci azi, de Ziua Crucii, ca sa fii ferit de rele
Adevarul.ro
Val de reactii dupa ce o femeie a fost agresata verbal in Cluj pentru ca vorbea in maghiara la telefon

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cât costă noul spital de boli infecțioase de la Oradea. Ministrul Sănătății a anunțat cu ce bani va fi construit unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România
  2. Bărbat cu nume românesc, arestat pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra. Acuzațiile care i se aduc VIDEO
  3. Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"
  4. Ploi și vânt puternic în mai multe județe din țară. Zonele pentru care a fost emis Cod galben HARTĂ
  5. Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
  6. „Cred că voi nu știți ce se întâmplă acum în educație”. Mărturia tulburătoare a unei profesoare despre elevi: „Se comportă ca niște dependenți” VIDEO
  7. Cutremur în România, duminică dimineață. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
  8. Tort de ciocolată tocmai din Chicago pentru Papa Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani VIDEO
  9. Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile. Kremlinul încearcă să "captureze Moldova prin intermediul urnelor"
  10. 60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei