Papa Leon s-a rugat pentru pace, de Sfânta Maria, înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska

Vineri, 15 August 2025, ora 20:30
108 citiri
Zelenski și Papa Leon FOTO Hepta
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri, 15 august, pentru un sfârșit pașnic al ”violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului Trump-Putin în Alaska, relatează The Associated Press.
Primul Papă american din istorie nu a evocat în mod explicit summitul Trump-Putin.
Însă el îndeamnă în mod constant la dialog și la sfârșitul Războiului din Ucraina, inclusiv în discuții cu Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
El a amintit că ziua de 15 august a fost declarată Ziua Fecioarei Maria de către Papa Pius al XII-lea în toiul celui de-al Doilea Război Mondial.
”El (Pius) spera ca viețile oamenilor să nu mai fie distruse niciodată de războaie”, a declarat Papa.
”Cât de relevante sunt aceste vorbe azi? Din nefericire, în fiecare zi ne simțim neputincioși în fața răspândirii unei violențe tot mai asurzitoare, insensibili față de omenire.”
