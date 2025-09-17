Papa Leon își reînnoiește apelurile „pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor” în Gaza. „Poporul palestinian continuă să trăiască în frică”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:58
Papa Leon al XIV-lea Foto: Instagram/pontifex

Papa Leon al XIV-lea denunță miercuri, 17 septembrie, strămutarea forțată a poporului palestinian precizând că acesta este forțat să supraviețuiească în condiții inacceptabile.

Suveranul Pontif a făcut comentariul la sfârșitul audienței sale generale săptămânale din Piața Sfântul Petru de la Vatican și a doua zi după lansarea unei ofensive militare israeliene majore în Fâșia Gaza.

„Îmi exprim profunda solidaritate cu poporul palestinian din Gaza, care continuă să trăiască în frică și să supraviețuiască în condiții inacceptabile, forțat încă o dată să-și părăsească pământurile”, a spus Papa Leon, conform Le Figaro.

De asemenea, șeful Bisericii Catolice și-a reînnoit apelurile „pentru un armistițiu, eliberarea ostaticilor, o soluție diplomatică negociată și respectarea deplină a dreptului internațional umanitar”.

Israelul a anunțat marți, 16 septembrie, că a lansat o ofensivă terestră majoră în orașul Gaza.

„Gaza arde”

Gaza arde. Tsahal lovește cu mână de fier infrastructura teroristă, iar soldații Tsahal luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas. Nu vom ceda și nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”, a anunțat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz pe X.

Israelul și-a anunțat de săptămânile trecute intenția de a întreprinde o a doua ofensivă terestră în Gaza și avertizase populația să plece spre sud.

Luni dimineața, 15 septembrie, se estima că peste 300.000 de locuitori au fugit din orașul Gaza spre sud, dar aproximativ 700.000 au rămas.

