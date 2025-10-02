Papa Leon, originar din Chicago, critică politica americană privind pedeapsa cu moartea și tratamentele inumane aplicate imigranților

Papa Leon al XIV-lea a intrat pentru prima dată, de la alegerea sa, în dezbaterea politică americană, cerând consecvență morală în privința valorilor pro-viață.

Suveranul pontif a criticat pozițiile contradictorii ale celor care se declară împotriva avortului, dar susțin pedeapsa cu moartea sau tratamentele inumane aplicate imigranților, subliniind că învățăturile Bisericii condamnă deopotrivă aceste practici. Declarațiile sale vin pe fondul unei controverse legate de premierea senatorului Dick Durbin, sprijinitor al dreptului la avort, și au stârnit reacții inclusiv din partea Casei Albe.

Papa Leon, originar din Chicago, a fost întrebat marți seara despre planurile cardinalului Blase Cupich de a-i acorda senatorului Dick Durbin din Illinois un premiu pentru întreaga carieră, în semn de recunoștință pentru activitatea sa în sprijinul imigranților. Planurile au stârnit obiecții din partea unor episcopi conservatori americani, având în vedere sprijinul puternic al senatorului democrat pentru dreptul la avort.

Suveranul a cerut în primul rând respect pentru ambele părți, dar a subliniat și aparenta contradicție din astfel de dezbateri.

„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea» nu este cu adevărat pro-viață”, a declarat el reporterilor. „Cineva care spune că „sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman al imigranților din Statele Unite”, nu știu dacă este pro-viață”.

Leon, ale cărui cuvinte au făcut ecou unui argument catolic comun adesea folosit în discuțiile despre avort, a vorbit cu câteva ore înainte ca Cupich să anunțe că Durbin a refuzat premiul.

„Nu sunt foarte familiarizat cu acest caz particular. Cred că este important să se analizeze activitatea generală pe care un senator a desfășurat-o, dacă nu mă înșel, în cei 40 de ani de serviciu în Senatul Statelor Unite”, a declarat Papa, marți, reporterilor, răspunzând la o întrebare adresată de EWTN News.

În comentariile sale despre disputa din Illinois, Papa Leon nu a făcut nicio referire la președintele Trump, a cărui administrație a dus la o intensificare a măsurilor de control al imigrației în zona Chicago.

Cu toate acestea, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a intervenit și a contestat îngrijorările exprimate de Papa Leon cu privire la tratamentul imigranților, afirmând că „respinge ideea că imigranții ilegali din Statele Unite sunt tratați în mod inuman sub această administrație”.

Administrația, a spus Leavitt, „încearcă să aplice legile națiunii noastre în cel mai uman mod posibil”.

Învățăturile Bisericii interzic avortul, dar se opun și pedepsei capitale, considerând-o „inadmisibilă” în orice circumstanțe. Episcopii americani și Vaticanul au cerut cu fermitate un tratament uman pentru migranți, invocând porunca biblică de a „primi străinul”.

Răspunzând la o întrebare în limba engleză adresată de postul catolic american EWTN News, Papa a spus că există multe probleme etice care constituie învățăturile Bisericii Catolice. „Nu știu dacă cineva deține adevărul absolut, dar aș cere în primul rând să existe un respect mai mare unul față de celălalt și să căutăm împreună, atât ca ființe umane, în acest caz ca cetățeni americani sau cetățeni ai statului Illinois, cât și în calitate de catolici, să spunem că trebuie să analizăm cu atenție toate aceste probleme etice și să găsim calea de urmat în această biserică. Învățătura Bisericii cu privire la fiecare dintre aceste probleme este foarte clară”, a spus el.

