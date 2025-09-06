„Influencerul lui Dumnezeu“, primul sfânt al milenialilor: Cum un adolescent italian a ajuns să fie canonizat de Vatican

Papa Leon al XIV-lea urmează să îl declare sfânt pe tânărul italian Carlo Acutis, care a murit în 2006, la doar 15 ani, după o luptă cu leucemia. Ceremonia de canonizare va avea loc, duminică, 7 septembrie, în Piața Sfântul Petru de la Vatican.

Zeci de mii de credincioși sunt așteptați să participe la eveniment, scrie Reuters. Inițial, ceremonia fusese programată pentru aprilie, dar a fost amânată din cauza decesului Papei Francisc.

Tot în cadrul acestui eveniment, Papa Leon va canoniza și un alt italian – Pier Giorgio Frassati, cunoscut pentru ajutorul oferit săracilor. Frassati a murit de poliomielită în prima jumătate a secolului trecut.

Carlo Acutis, numit și „influencerul lui Dumnezeu“, este considerat în comunitatea catolică pe aceeași treaptă cu Maica Tereza sau Sfântul Francisc de Assisi. Deși era adolescent, Carlo a fost un activist fervent al credinței catolice, dar și un pasionat utilizator al internetului, pe care îl folosea pentru a-și promova valorile spirituale. Fără o pregătire formală în IT, el a învățat singur limbajul de programare și a creat site-uri și aplicații dedicate minunilor religioase și sfinților catolici.

A fi declarat sfânt înseamnă că Biserica Catolică consideră că o persoană a dus o viață sfântă și se află acum în Rai, alături de Dumnezeu.

Printre alți tineri declarați sfinți după ce au murit la o vârstă fragedă se numără Tereza de Lisieux, care a murit la 24 de ani în 1897 și era cunoscută pentru promovarea "Căii Mici" a carității, precum și Aloysius Gonzaga, care a murit la 23 de ani în 1591 după ce le-a îngrijit pe victimele unei epidemii din Roma.

Carlo a murit la doar 15 ani, însă după decesul său au început să fie raportate vindecări miraculoase în rândul credincioșilor, inclusiv cazuri de cancer vindecat inexplicabil.

Mama lui Carlo, Antonia Salzano, consideră că secretul fiului ei a fost „normalitatea”. Ea a povestit că adolescentul mergea la școală, se juca cu prietenii și avea o viață obișnuită, însă „extraordinar era faptul că și-a deschis inima lui Isus și l-a pus pe El pe primul loc în viața sa”.

Mișcarea care s-a format în jurul lui Acutis a devenit evidentă din ziua în care a murit, când oameni grav bolnavi au început să se roage la el pentru vindecare. La înmormântarea lui au participat o mulțime de oameni pe care îi ajutase, printre care imigranți și copii hărțuiți.

Mama lui susține că în jurul datei înmormântării a început să facă minuni, iar anul trecut, regretatul papă Francisc i-a atribuit lui Acutis două minuni. Prima, potrivit Vaticanului, a fost vindecarea unui băiat din Brazilia de o boală congenitală rară care îi afecta pancreasul, a doua a fost vindecarea unui student din Florența care suferea de hemoragie cerebrală în urma unui traumatism cranian și a cărui mamă se rugase la mormântul lui Acutis din Assisi.

Mormântul lui Carlo Acutis, vizitat de mii de credincioși în fiecare zi

În urmă cu ceva timp, presa a relatat că o șuviță din părul lui Carlo Acutis a fost vândută pe eBay pentru suma impresionantă de 2.000 de lire sterline, dovadă a devotamentului și aprecierii cu care este privit de credincioși.

Într-un seif transparent sculptat într-un perete din spatele altarului unei capele din nordul Romei se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Acestea includ o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearșaful folosit pentru a-l acoperi după moarte. Șuvițe din părul său sunt expuse în alte biserici din capitala italiană și din afara acesteia.

Carlo Acutis: The First Millennial Saint

Pe măsură ce numele lui Carlo Acutis avansa pe calea oficială a Bisericii Catolice către statutul de sfânt, trupul său a fost mutat într-o biserică din orașul Assisi, situat pe un deal din centrul Italiei, de unde era originar Sfântul Francisc, în conformitate cu ultima dorință a acestui adolescent italian.

Locul de odihnă veșnică al noului sfânt, unde Carlo Acutis a fost înmormântat alături de un model din ceară care îi redă chipul, purtând hanorac, blugi și pantofi sport, a devenit un loc de pelerinaj foarte popular, atrăgând mii de credincioși în fiecare zi.

Danilo Spagnoletti, preotul parohiei, crede că rugăciunea în apropierea rămășițelor unui sfânt îi ajută pe pelerini să facă față dificultăților vieții. „În special, acest sfânt, care a avut o viață scurtă, este o sursă de inspirație pentru tineri”, a spus el.

Anul trecut, în noiembrie 2024, s-a confirmat oficial că Papa va canoniza acest tânăr italian, marcând astfel prima declarație de sfânt pentru o persoană din generația milenială.

