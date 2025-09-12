Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat chiar ea pe pagina personală de Facebook.

"Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună", a scris Sandu pe rețeaua de socializare.

Președinta Republicii Moldova a mai scris în postarea sa despre ce a vorbit cu Suveranul Pontif. Ea i-a amintit acestuia că poporul moldovean nu a renunțat niciodată la credință, deși a trecut prin multe momente de restriște: "oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie".

"I-am vorbit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn", a mai scris Maia Sandu.

În finalul postării sale, liderul de la Chișinău a dezvăluit și ce i-a spus Papa Leon al XIV-lea.

"Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană".

În Republica Moldova au loc pe 28 septembrie alegeri parlamentare.

Partidul fondat de Maia Sandu, PAS, e cotat cu prima șansă în alegeri, dar va avea o misiune dificilă în realizarea unei majorități parlamentare, deoarece partidele de opoziție sunt pro-ruse.

