Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:57
274 citiri
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO
Maia Sandu și Papa Leon FOTO Facebook/Maia Sandu

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, la Vatican, cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat chiar ea pe pagina personală de Facebook.

"Astăzi am avut onoarea să mă întâlnesc cu Papa Leon al XIV-lea. Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună", a scris Sandu pe rețeaua de socializare.

Președinta Republicii Moldova a mai scris în postarea sa despre ce a vorbit cu Suveranul Pontif. Ea i-a amintit acestuia că poporul moldovean nu a renunțat niciodată la credință, deși a trecut prin multe momente de restriște: "oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie".

"I-am vorbit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn", a mai scris Maia Sandu.

În finalul postării sale, liderul de la Chișinău a dezvăluit și ce i-a spus Papa Leon al XIV-lea.

"Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană".

În Republica Moldova au loc pe 28 septembrie alegeri parlamentare.

Partidul fondat de Maia Sandu, PAS, e cotat cu prima șansă în alegeri, dar va avea o misiune dificilă în realizarea unei majorități parlamentare, deoarece partidele de opoziție sunt pro-ruse.

„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
„Nu e vina mea”. Haaland a marcat de cinci ori în poarta Moldovei, iar apoi și-a cerut scuze
Portarul Republicii Moldova, Cristian Avram, a încasat, marți seară, unsprezece goluri de la Norvegia (11-1), dintre care cinci de la Erling Haaland. O cvintuplă pentru care atacantul central...
Drumul din România „imposibil” de reparat, ce riscă să fie închis: „Nu avem nicio soluție”
Drumul din România „imposibil” de reparat, ce riscă să fie închis: „Nu avem nicio soluție”
Un segment de doar 50 de metri dintr-un drum județean strategic, care leagă Iașiul de Suceava, riscă să se prăbușească în orice moment. De-a lungul timpului, pe acest petic de drum au fost...
#papa leon, #Maia Sandu presedinte Moldova, #intalnire, #Moldova , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: sora ei a spus ca e noua iubita a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
  2. Un elev de 12 ani a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Prima ipoteză este cea a unui infarct. Mama elevului este chiar angajată a școlii
  3. Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține
  4. Mister în Donețk: A testat Ucraina un nou tip de rachetă de croazieră?
  5. Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO
  6. Exercițiu NATO cu peste 5000 de militari în România și Bulgaria, în următoarele săptămâni. Franța trimite 2400 de militari în plus, pe lângă cei staționați deja în România
  7. Rusia acuză Ucraina că se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk. "Reacție monstruoasă, cu adevărat nazistă, plină de sărbătoare"
  8. Țările de Jos anunță că nu vor participa la Eurovision 2026, dacă Israelul va face parte din competiție
  9. Bolojan a găsit bani pentru spitalele ce nu mai pot fi finanțate prin PNRR. De unde vin fondurile necesare
  10. Tragedia de pe râul Natisone. Familiile tinerilor români luați de ape în Italia cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. "Suferinţa părinţilor a fost amplificată de agonia prelungită"