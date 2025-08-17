Papa Leon, mesaj pentru liderii implicați în negocierile de pace și încetarea focului în Ucraina. "Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc"

Duminica, 17 August 2025, ora 21:04
Papa Leon, mesaj pentru liderii implicați în negocierile de pace și încetarea focului în Ucraina. "Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc"
Papa Leon al XIV-lea a ransmis un mesaj pentru liderii implicați în negocieri FOTO Vatican Media

Papa Leon a lansat un nou apel la pace și încetarea focului în Ucraina, în timpul slujbei de duminică de la Vatican, îndemnând la rugăciune pentru succesul negocierilor dintre liderii internaționali.

Suveranul pontif a vorbit și despre responsabilitatea părinților în educația copiilor, subliniind importanța principiilor sănătoase chiar și atunci când acestea presupun sacrificii, arată Digi 24.ro.

Papa Leon a vorbit, duminică, despre necesitatea păcii și a încetării focului în Ucraina, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciune pentru liderii implicați în negocierile de pace.

„Să ne rugăm ca eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes. Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri”, a spus Papa Leon.

El a vorbit și despre sacrificiile pe care părinții trebuie să le facă pentru binele copiilor lor, subliniind importanța unor principii sănătoase în educație.

„Să ne gândim, de exemplu, la prețul pe care trebuie să-l plătească părinții buni dacă vor să-și educe copiii după principii sănătoase. La un moment dat vor trebui să spună 'nu' și să-i corecteze, ceea ce le va provoca durere”, a afirmat suveranul pontif. Mesajul său a venit într-un context internațional tensionat, în care liderii mondiali poartă negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina.

Nicușor Dan, prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin: "Pacea nu se poate construi fără Ucraina" - Ce mesaj a transmis președintele României
Nicușor Dan, prima reacție după ce Trump a anunțat că se întâlnește cu Putin: "Pacea nu se poate construi fără Ucraina" - Ce mesaj a transmis președintele României
Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa președintelui american Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia în Ucraina și de a construi o soluție...
Un important general, erou al rușilor, rănit grav de ucraineni. Adjunctul comandantului grupării de forțe Nord și-ar fi pierdut o mână și un picior
Un important general, erou al rușilor, rănit grav de ucraineni. Adjunctul comandantului grupării de forțe Nord și-ar fi pierdut o mână și un picior
Forțele ucrainene au lovit un convoi militar rusesc în regiunea Kursk, provocând răni grave generalului-locotenent Essedulla Abačev, adjunct al comandantului grupării de forțe Nord, care a...
