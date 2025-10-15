Papa, cadou neobișnuit din Polonia. Are 12 ani, e pursânge arab și-l cheamă Proton VIDEO

Papa Leon al XIV-lea, un călăreț amator, a primit miercuri, 15 octombrie, un cal pursânge arab, un cadou neobișnuit, din partea unui credincios, proprietar al unei herghelii din Polonia, a anunțat Vaticanul, transmite AFP.

Calul, în vârstă de 12 ani, pe nume Proton, a fost donat de enoriaș pentru a fi vândut la licitație în scop caritabil, a precizat biroul de presă al Vaticanului.

Imaginile date publicității de Vatican îl arată pe liderul Bisericii Catolice, înaintea audienței sale generale de la Vatican, mergând alături de calul alb, ținându-l de frâie vizibil relaxat.

A Polish man has donated a purebred Arabian horse to Pope Leo XIV ahead of the weekly General Audience, saying he was inspired by the photo of the Augustinian Pope on horseback in Peru. Proton, a purebred Arabian, was given to the Pope by Andrzej Michalski, owner and founder of… pic.twitter.com/uhGAgWFYrw — Vatican News (@VaticanNews) October 15, 2025

Înainte de a fi ales papă, Robert Francis Prevost obișnuia să călărească în Peru, unde a slujit ca misionar timp de aproximativ 20 de ani.

"Când am văzut fotografiile cu viitorul papă călare în Peru, mi-a venit ideea de a-i oferi un frumos cal arab, unul demn de el și alb, deoarece albul este asociat cu sutana papală", a declarat pentru Vatican News Andrzej Michalski, proprietarul hergheliei Michalski din Kolobrzeg-Budzistowo.

"Papa a fost încântat" de acest cadou, a adăugat el.

Before today’s General Audience, Pope Leo XIV received a special gift from the Polish city of Kołobrzeg — a 12-year-old purebred Arabian horse named Proton, from the Michalski Stables in Kołobrzeg-Budzistowo. The elegant white horse will reside at Castel Gandolfo. Will the Holy… pic.twitter.com/AEOw8QoReh — EWTN Vatican (@EWTNVatican) October 15, 2025

Papii primesc numeroase cadouri de la credincioși sau de la celebrități, adesea vândute la licitație în scopuri caritabile.

În timpul pontificatului său de 12 ani (2013-2025), papa Francisc a primit, printre altele, doi măgari și un Lamborghini în culorile Vaticanului.

