Papa Leon recomandă școlilor catolice să evite „tehnofobia” pentru a veni în ajutorul celor nevoiași. „Progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu”

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:10
Papa Leon al XIV-lea Foto: Instagram/pontifex

Papa Leon al XIV-lea face un apel către școlile catolice să consolideze formarea cadrelor didactice în domeniul digital, evitând tehnofobia, și le-a recomandat să faciliteze accesul la educație pentru cei mai nevoiași.

Această scrisoare apostolică este intitulată „A trasa noi hărţi de speranţă" și a fost publicată cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la declaraţia „Gravissimum educationis", documentul pe tema educaţiei catolice rezultat în urma Conciliului Vatican II, transmit marți, 28 octombrie, EFE şi Vatican News.

Textul vorbește despre utilizare tehnologiei, unul dintre subiectele evidențiate de Papa Leon la începutul pontificatului său și îndeamnă la „creativitate pastorală" pentru a „consolida formarea profesorilor inclusiv în domeniul digital, îmbunătăţirea predării active, promovarea învăţării prin slujire şi a cetăţeniei responsabile şi evitarea oricărei tehnofobii".

„Progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu”

„Atitudinea noastră faţă de tehnologie nu poate fi niciodată ostilă, deoarece progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu pentru creaţie", spune Papa Leon în text.

Tot el mai spune că lucrul important „nu este tehnologia, ci modul în care o folosim. Inteligenţa artificială şi mediile digitale trebuie să fie orientate spre protejarea demnităţii, dreptăţii şi muncii", adăugând că „niciun algoritm nu poate înlocui ceea ce face educaţia umană: poezia, ironia, iubirea, arta, imaginaţia, bucuria descoperirii şi chiar învăţarea din greşeli ca oportunitate de creştere".

Suveranul Pontif mai spune că universităţile catolice au nevoie „de mai puţine scaune şi de mai multe mese unde să putem sta împreună, fără ierarhii inutile, pentru a atinge rănile istoriei şi a căuta, în Spirit, înţelepciunea născută din viaţa popoarelor".

De asemenea, Papa mai spune în document că „familia rămâne primul loc de educaţie" şi că "şcolile catolice colaborează cu părinţii, nu îi înlocuiesc, deoarece datoria educaţiei, în special a educaţiei religioase, le revine lor înaintea oricui altcuiva".

„A-i pierde pe cei săraci echivalează cu a pierde şcoala însăşi”

El respinge „abordarea pur comercială care obligă adesea educaţia de astăzi să fie măsurată în termeni de funcţionalitate şi utilitate practică".

„Acolo unde accesul la educaţie rămâne un privilegiu, Biserica trebuie să împingă uşile şi să inventeze căi, deoarece a-i pierde pe cei săraci echivalează cu a pierde şcoala însăşi", adaugă Papa Leon.

Tot el mai spune că „educaţia catolică are sarcina de a reconstrui încrederea într-o lume marcată de conflict şi frică, amintindu-ne că suntem copii, nu orfani: din această conştientizare se naşte fraternitatea".

La finalul textului, Papa invită comunităţile educaţionale să „dezarmeze cuvintele" şi să educe prin „limbaj nonviolent, reconciliere, punţi, nu ziduri".

