Papa Leon își începe vizitele externe. Care sunt primele țări unde va merge

Papa Leon al XIV-lea va face prima vizită oficială în afara Italiei la sfârșitul lunii noiembrie, în Turcia și Liban. Noul lider al Bisericii Catolice, primul papă american din istorie, va aborda teme precum pacea în Orientul Mijlociu și situația creștinilor din regiune. În Turcia, Papa se va întâlni cu patriarhul ecumenic Bartolomeu, într-un moment simbolic ce marchează 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea.

Papa american în vârstă de 70 de ani urmează să viziteze Iznik (nord-vestul Turciei) între 27 și 30 noiembrie, cu ocazia unui eveniment religios. El se va deplasa apoi în Liban, între 30 noiembrie și 2 decembrie, după cum a anunțat directorul biroului de presă al Vaticanului, într-un comunicat.

Programul detaliat al acestei călătorii de șase zile urmează să fie anunțat ulterior, a precizat Matteo Bruni.

În septembrie, surse de la Vatican au declarat pentru AFP că această călătorie în două etape era în curs de pregătire, în urma unei invitații din partea autorităților din ambele țări.

În iulie, Papa și-a confirmat intenția de a călători în Turcia, cu ocazia celei de-a 1700-a aniversări a Primului Conciliu de la Niceea, un eveniment major în istoria creștinismului.

Călătorii programate pentru Papa Francisc

Această călătorie a fost inițial programată pentru sfârșitul lunii mai de către Papa Francisc, care a încetat din viață la 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani.

Niceea, în prezent orașul Iznik, situat la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Istanbul, a găzduit, în anul 325, primul conciliu ecumenic din istoria creștinismului, convocat de împăratul Constantin cel Mare.

Această adunare a aproximativ 300 de episcopi ai Imperiului Roman a stabilit fundamente doctrinare care sunt încă recunoscute de multe confesiuni creștine.

Mult așteptată în Liban, vizita papei Leon al XIV-lea ar urma să se concentreze asupra păcii în această țară multireligioasă, care s-a angajat să dezarmeze grupurile non-statale, în special mișcarea șiită pro-iraniană Hezbollah.

În august, patriarhul maronit Bechara Rai a anunțat că papa va vizita Libanul 'până în decembrie', fără a oferi detalii suplimentare.

În pofida unui armistițiu intrat în vigoare în noiembrie 2024, Israelul menține trupe în poziții frontaliere considerate strategice, în sudul Libanului, și conduce în mod regulat atacuri, susținând că vizează luptători ai Hezbollah și infrastructura acesteia, în special în sudul țării.

Leon al XIV-lea devine astfel al treilea papă care vizitează Libanul, după Ioan Paul al II-lea (1997) și Benedict al XVI-lea (2012).

Ultima călătorie apostolică a unui papă în Turcia datează din 2014, când Francisc a vizitat Ankara și Istanbul, unde s-a întâlnit cu președintele Recep Tayyip Erdogan, o vizită centrată pe dialogul ecumenic și pe problema migrației.

