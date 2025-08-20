Papa Leon le cere credincioșilor să țină vineri o zi de post și să se roage pentru pace în Ucraina și Gaza

Papa Leon le cere catolicilor, dar şi credincioşilor altor religii să ţină vineri, 22 august, o zi de post şi rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, Ucraina şi alte zone ale lumii afectate de război, relatează Reuters.

„Întrucât Pământul nostru continuă să fie rănit de războaie în Ţara Sfântă, în Ucraina şi în multe alte regiuni... invit toţi credincioşii să-şi petreacă ziua de 22 august în post şi rugăciune”, a declarat pontiful în timpul audienţei săptămânale de miercuri de la Vatican.

Papa Leon le-a sugerat credincioşilor să-i ceară lui Dumnezeu „să ne dăruiască pace şi dreptate şi să şteargă lacrimile celor care suferă din cauza conflictelor armate în curs”.

Leon al XVI-lea, primul papă american, a fost ales de cardinalii catolici din întreaga lume pe 8 mai pentru a-l înlocui pe regretatul papă Francisc.

În primele luni ale pontificatului său, el a lansat mai multe apeluri pentru încetarea războiului din Ucraina, iar prima sa convorbire telefonică cunoscută cu un lider străin, în luna mai, a fost cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care papa l-a întâlnit personal în iulie.

Papa Francisc a proclamat deja o zi specială de post şi rugăciune în octombrie anul trecut, la un an de la izbucnirea războiului dintre Israel şi Hamas.

