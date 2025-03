Papa Francisc apare în prima fotografie oficială din ultimele cinci săptămâni, de când este internat în spital

Papa Francisc apare în prima fotografie oficială difuzată după momentul în care a fost internat în spital, acum cinci săptămâni.

Fotografia a fost realizată de Serviciul de presă al Vaticanului și a fost publicată pe rețeaua X, în seara de 16 martie 2025, de Vatican News. Explicația care însoțește această imagine, postată de Vatican News, este următoarea:

"Biroul de presă al Sfântului Scaun a publicat o poză cu Papa Francisc în rugăciune după concelebrarea Euharistiei în această dimineață. Este prima publicată de la internarea Papei pe 14 februarie"

Suveranul Pontif este în a cincea săptămână de tratament pentru pneumonie bilaterală. Papa Francisc este internat la spitalul Gemelli din Roma.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February.

Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv