Funeraliile Papei Benedict al XVI-lea vor avea loc joi, 5 ianuarie. Omagii aduse de lideri politici din Europa

Funeraliile Papei emerit Benedict al XVI-lea vor avea loc în Piaţa Sfântul Petru joi, 5 ianuarie, şi vor fi prezidate de Papa Francisc, a declarat sâmbătă purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, potrivit Reuters şi AFP.

Ceremonia va începe la ora 9:30 a.m. (08: 30 GMT).

Trupul neînsufleţit al lui Benedict al XVI-lea va fi expus începând de luni în Bazilica Sfântul Petru, a confirmat, de asemenea, Matteo Bruni într-o conferinţă de presă, precizând că Joseph Ratzinger a primit sacramentul bolnavilor cu puţin timp înainte de moarte.

Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit sâmbătă la vârsta de 95 de ani.

"Cu durere vă anunţ că Papa emerit, Benedict al XVI-lea, a murit azi la ora 9:34, la Mânăstirea Mater Ecclesiae, din Vatican", precizase Bruni într-un comunicat.

Starea de sănătate a teologului german se deteriorase în ultimele zile, însă Vaticanul indicase vineri că aceasta era "stabilă" şi că Benedict a participat joi la celebrarea Sfintei Liturghii în camera sa.

Omagii aduse de lideri europeni

Mai mulţi lideri europeni i-au adus sâmbătă un omagiu fostului papă Benedict al XVI-lea, care a murit la vârsta de 95 de ani, relatează agenţiile internaţionale de presă.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat eforturile papei emerit pentru o "lume mai fraternă".

Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel.

"Gândurile mele se îndreaptă către catolicii din Franţa şi din lume, îndoliaţi de plecarea Sanctităţii Sale Benedict al XVI-lea, care a lucrat cu suflet şi inteligenţă pentru o lume mai fraternă", a scris pe Twiter şeful statului francez.

Fostul papă Benedict al XVI-lea a fost "un gigant al Credinţei şi al Raţiunii", precum şi "o mare personalitate a Istoriei pe care Istoria nu o va uita niciodată", a reacţionat, într-un comunicat, şi premierul italian Giorgia Meloni.

"Îi transmit Sfântului Părinte Francis faptul că eu şi guvernul meu împărtăşim durerea sa şi a întregii comunităţi ecleziale", a adăugat şefa guvernului de la Roma.

Premierul britanic Rishi Sunak s-a declarat "întristat" de decesul papei emerit şi a salutat memoria unui "mare teolog".

I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.

He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.

My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.