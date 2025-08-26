Papanași pufoși cu dulceață la tine acasă. Chef Horia Manea dezvăluie rețeta sa secretă

Papanașii cu dulceață rămân un desert preferat al românilor, fiind pufosi, aromați și potriviți pentru orice moment al anului. Deși de multe ori îi savurăm la restaurant, aceștia pot fi preparați acasă, cu rezultate delicioase dacă respectăm sfaturile unui chef experimentat.

Horia Manea, cunoscutul chef de la Antena Stars, a împărtășit rețeta sa de papanași cu dulceață pentru Click!

Pentru prepararea lor avem nevoie de următoarele ingrediente:

500 g brânză de vaci,

300 g făină,

2 ouă,

10 g bicarbonat de sodiu,

coajă de lămâie,

sare,

200 g smântână

150 g dulceață

„Amestecăm brânza de vaci cu ouăle, zahărul vanilat, coaja de lămâie și punem foarte puțină sare. Amestecăm foarte bine totul și adăugăm bicarbonatul de sodiu. Combinăm ingredientele și punem făină la final. Trebuie să avem un aluat lipicios, pe care să-l ținem la frigider timp de 2 sau 3 zile. Ne punem în palme făină și spargem aluatul în două bile, una mai mare și una mai mică. O tăvălim pe cea mare în făină, iar cu degetul facem o gaură în mijloc pentru a forma papanașul. Ajustăm totul cu mâinile, iar într-o tigaie punem ulei”, explică chef-ul Horia Manea.

Chef-ul recomandă ca uleiul să nu fie foarte încins pentru a permite papanașilor să se coacă uniform, atât la interior, cât și la exterior. La final, desertul se servește cu smântână acră și dulceață de afine, pentru un gust autentic.

„Uleiul nu trebuie să fie foarte încins, căci papanașii se vor prăji la exterior, iar în interior nu o să fie pătrunși. Bila cea mică se lasă normal. Punem ambele bucăți de aluat în tigaie, le prăjim pe ambele părți, de preferat 3 minute cu 3 minute. Ulterior, papanașii se scot din tigaie și se pun pe un servețel ca să se ducă surplusul de ulei. La final îi punem pe o farfurie și îi servim cu smântână acră și dulceață, de preferat de afine, din plin”, completează Horia Manea.

