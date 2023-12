„Lasă-ne să jucăm fotbal, mânca-ți-aş gura ta!” Reacția în direct a unui internațional român la adresa arbitrului

Petrolul Ploiești a făcut egal cu Rapid, scor 0-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 20 din Superliga, meci în care Paul Papp, fundașul echipei prahovene, a fost eliminat spre final, după ce a primit al doilea galben.

El a venit cu acuzații grave la adresa arbitrajului brigăzii conduse de centralul Adrian Cojocaru pentru decizia de a-l elimina de pe teren. Fundașul echipei din Ploiești a mărturisit că nu a înjurat în niciun fel și că nici măcar nu a gesticulat la faza care i-a adus cel de-al doilea galben.

„Am făcut un fault și am primit două galbene. Nu știu… Ca să zic pe românește, sunt speriați. Speriați de bombe.

A dat roșu în primele minute și după aia a arbitrat în compensație. La al doilea galben i-am zis asistentului «Vezi că m-a tras. Era fault pentru noi». Și imediat i-a zis «Bă, dă al doilea galben». Nu e posibil așa ceva! Suntem și noi oameni, e tensiunea meciului.

Nu l-am înjurat. I-am și zis după meci. M-am dus la el în cabină și i-am zis «Știi foarte bine că nu te-am înjurat». Și zicea «Da, Paul, da». E și ardelean de-al meu.

El nu avea cuvintele la el. «Da, Paul, știu că nu m-ai înjurat». Nu e posibil așa ceva! A fost un derby, e tensiune. Dacă nu te înțelege ca om… N-ai cum.

E primul roșu din carieră în care nu am făcut nimic. Jur! Nu am gesticulat, nu am făcut nimic. Am zis că a fost fault pentru noi. Suntem oameni. Să arbitrezi doar în compensație… Că ce? Că ai dat un roșu meritat? Arbitrează, bă, omenește! Arbitrează cum trebuie. Mai rău ne-a încurcat. Și pe noi, și ei. Mă jur!

Rapid a tras din minutul 5. Lui Moldovan nu i-a dat galben… Nu ai cum! Nu ai cum așa ceva! Nu vreau să fiu foarte rău, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Eu nu sunt un timp care ne înjură. Chiar înainte de meci i-am zis «Cojo, hai să avem un dialog. Hai să ajutăm reciproc». El «Da, da».

Toată lumea zice că avem un campionat slab. Păi, îl fac și ei, mânca-ți-aș gura ta. Îl fac și ei slab. La fiecare contact se dă fault. Întrerupere… Lasă, bă, jocul să meargă. Că suntem bărbați. Dar nu e posibil așa ceva! Lasă-ne să jucăm fotbal!”, a spus Papp, în direct la Digisport.

