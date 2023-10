Cum justifică colegul lui Messi substanța dopantă găsită la un control: "E din greșeală"

Fotbalistul Alejandro Gomez, cunoscut şi drept Papu Gomez, campion mondial cu echipa Argentinei în 2022, a explicat că nu a recurs niciodată la un produs dopant, duminică, după ce a primit o suspendare pe doi ani, şi că se va adresa justiţiei pentru nerespectarea procedurii, informează AFP.

"Confirm faptul că am fost notificat de către Comisia de disciplină a agenţiei spaniole antidopaj în legătură cu o suspendare pe doi ani", a explicat jucătorul pe contul său de Instagram.

"Nu am recurs niciodată la dopaj, nici nu am avut intenţia să recurg la o practică dopantă", a adăugat mijlocaşul ofensiv, aflat sub contract de la finele lunii septembrie cu clubul italian de primă divizie Monza.

Conform explicaţiei oferite de club, într-un comunicat publicat vinerea trecută, Gomez (35 ani) a fost depistat pozitiv la terbutalină, un bronhodilatator, "fiind un test pozitiv rezultat al unei inhalări involuntare".

"Această substanţă s-a găsit din greşeală în organismul meu, în mod involuntar şi accidental, sub forma unei linguriţe de sirop de tuse de la fiul meu. Trebuie spus că folosirea terbutalinei este posibilă pentru sportivii profesionişti în cadrul unui proces terapeutic, iar în niciun caz nu îmbunătăţeşte performanţele sportive în fotbal", a spus jucătorul.

Gomez a concluzionat în comunicatul său că a trimis dosarul avocaţilor săi, considerând că "analizarea dosarului disciplinar nu a fost efectuată conform dispoziţiilor regulamentare".

Controlul antidioping a fost efectuat în octombrie 2022, pe când se afla sub contract cu clubul spaniol Sevilla FC, cu doar câteva săptămâni înainte de Cupa Mondială 2022 din Qatar.

Gomez a participat, ca titular, la două meciuri de la CM 2022, dar nu şi la finala câştigată de Argentina în faţa Franţei.

Mijlocaşul ofensiv a jucat cea mai mare parte a carierei sale în campionatul Italiei, la Catania (2010-13) şi Atalanta (2014-2021), pentru care a înscris 59 de goluri în 252 de meciuri în toate competiţiile.

Gomez se afla fără echipă de la finalul contractului său cu Sevilla, în iulie anul trecut. El a disputat două meciuri sub culorile formaţiei Monza.

