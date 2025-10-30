De ce ni se albește părul. Concluziile uimitoare la care au ajuns oamenii de știință din Japonia

Autor: Maria Popa
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:17
De ce ni se albește părul. Concluziile uimitoare la care au ajuns oamenii de știință din Japonia
Profesorul de Ageing and Regeneration, Emi Nishimura, și echipa sa de la Universitatea din Tokyo anunță că încărunțirea părului este rezultatul unui răspuns de protecție al organismului la deteriorarea ADN-ului.

Potrivit cercetătorilor, încărunțirea este una dintre cele două căi posibile, îmbătrânirea sau să devină celulă canceroasă, pe care celulele stem melanocitare (care produc melanină, pigmentul din piele și păr) le iau în momentul în care sunt supuse stresului care le deteriorează ADN-ul.

În vreme ce îmbătrânim, părul nostru își pierde pigmentarea și se face alb. Echipa lui Nishimura susține că deteriorarea ADN-ului celulelor stem melanocitare, ce se află la baza foliculului de păr, poate avea același efect.

Când șoarecii au fost expuși la raze X, acestea au indus îmbătrânirea și ulterior încărunțirea părului. S-a observat că deteriorarea ADN-ului a determinat diferențierea celulelor stem, ceea ce înseamnă că și-a pierdut capacitatea de a continua să prolifereze dând naștere, în acest caz, la melanocite mature ce produc melanină.

Tot specialiștii au mai arătat că procesul este condus de activarea unor gene specifice, în special p53 și p21, care sunt supresoare tumorale bine-cunoscute, ceea ce înseamnă că opresc proliferarea necontrolată a celulelor atunci când ceva nu merge bine.

Îmbătrânirea celulară

„Îmbătrânirea acționează, în general, ca o barieră în calea dezvoltării cancerului”, a spus pentru La Repubblica Fabrizio d'Adda di Fagagna, directorul unității de cercetare din cadrul Institutului de Oncologie Moleculară AIRC din Milano.

El a adăugat că „pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre, desigur, îmbătrânesc și ele. Acest lucru se întâmplă deoarece părțile terminale ale cromozomilor, care mențin stabilitatea ADN-ului, se scurtează odată cu fiecare diviziune celulară. Când sunt prea scurți, celula îi percepe ca fiind daune, ceea ce duce la îmbătrânire”.

„Acest mecanism de siguranță inhibă proliferarea necontrolată și, în consecință, dezvoltarea tumorii. Într-adevăr, activarea oncogenelor, care este primul pas către formarea tumorii, poate provoca, de asemenea, îmbătrânirea prematură a celulelor, așa cum am demonstrat în studiile noastre”, a adăugat cercetătorul.

Alunițele

„Alunițele sunt un exemplu perfect al acestui proces”, a mai spus cercetătorul italian. „Sunt melanocite în care o oncogenă a fost activată din greșeală. Celulele, însă, în loc să devină canceroase, au îmbătrânit și au încetat să prolifereze. Majoritatea alunițelor sunt, de fapt, melanoame distruse”.

În noul studiu publicat în Nature Cell Biology, biologul Nishimura și colegii săi au realizat un experiment inovator. După ce șoarecii au fost iradiați cu raze X, ei au fost expuși și la substanțe cancerigene, cum ar fi razele ultraviolete B sau 7,12-dimetilbenz (a) antracen (o substanță chimică utilizată în laborator pentru a deteriora ADN-ul), atunci s-a observat că aceștia nu au devenit gri, ci au dezvoltat leziuni asemănătoare melanomului.

Astfel, s-a observat că substanțele cancerigene pot direcționa celulele stem de la diferențiere și îmbătrânire la dezvoltarea cancerului, ocolind mecanismele lor de protecție. În acest caz, vinovatul pare a fi activarea unui semnal molecular denumit Kit, atât în foliculul de păr, cât și în epidermă.

„Aceste rezultate dezvăluie că aceeași populație de celule stem poate urma destine opuse, epuizare sau proliferare, în funcție de tipul de stres și de semnalele micromediului.

Acest lucru ne determină să considerăm pierderea culorii părului și melanomul nu ca evenimente fără legătură, ci ca rezultate divergente ale răspunsurilor la stres ale celulelor stem”, a precizat Nishimura.

Chiar și așa, acest lucru nu înseamnă că încărunțirea previne cancerul, ci mai degrabă că diferențierea și senescența reprezintă o cale de protecție indusă de stres, și elimină celulele potențial dăunătoare. Atunci când acest mecanism este ocolit, persistența celulelor stem deteriorate poate conduce la formarea melanoamelor, se mai arată în studiu.

