Avertismentul medicului privind consumul de Paracetamol: „10 comprimate pot fi mortale!”. Soluția în caz de intoxicație

Tudor Ciuhodaru, doctorul specializat în medicină de urgență, a lansat un avertisment privind utilizarea Paracetamolului, după cel mai recent anunț lansat de Administrația Trump.

Donald Trump a vorbit despre posibilele legături ale unor substanțe medicinale cu autismul. De asemenea, medicul Ciuhodaru aduce în atenție subiectul supradozei, ce poate provoca inclusiv decesul.

„10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Atenție, din nou, la paracetamol! În cazul răcelilor la copii nu trebuie niciodată depășită doza recomandată! Supradoza duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces”, a declarat Ciuhodaru, pe Facebook.

Potrivit medicului, trebuie respectate mai multe reguli pentru utilizarea medicamentelor.

„Atenție, sunt 5 reguli ce vă protejează de efectele toxice:

1. Administrați cea mai mică doză eficace pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlului simptomelor.

2. Nu administrați doze repetate la intervale mai mici de 4 ore.

3. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze pe zi.

4. Nu depășiți doza maximă zilnică. Copilul nu este un adult în miniatură! Nu aceleași doze! Dozele mari de peste 10g, într-o singură priză sau doze de peste 150mg paracetamol/kg la copil determină leziuni hepatice grave.

5. Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, consultați urgent un medic pentru a reevalua diagnosticul și tratamentul”, a transmis Ciuhodaru.

În cazul intoxicației cu Paracetamol există soluții de urgență.

„Noțiuni de prim ajutor:

1. Toți pacienții necesită tratament de urgență (urgent la spital!!!) - chiar dacă nu prezintă niciun simptom! Afectarea hepatică poate deveni aparentă după 12-48 de ore de la ingestie și este manifestă după 2-4 zile.

2. Pacienții trebuie spitalizați!

3. Se recomandă efectuarea imediată a lavajului gastric.

4. Se manifestă prin paloare, greață, vărsături, anorexie și dureri abdominale.

5. Antidotul pentru intoxicația cu paracetamol este 𝐍-𝐚𝐜𝐞𝐭𝐢𝐥𝐜𝐢𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧𝐚. Aceasta trebuie administrată cât de repede posibil, în paralel cu diferite măsuri de tratament simptomatic, și cu monitorizarea funcțiilor vitale”, a mai punctat medicul.

