Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"

Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing.

În primul rând, diplomații chinezi de la București au spus că președintele Xi Jinping a invitat 26 de șefi de stat și de guvern străini să participe la evenimentul comemorativ din capitala țării asiatice.

„Vă mulțumim pentru atenția acordată comemorărilor celei de-a 80-a aniversări a victoriei Războiului de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Antifascist Mondial.

Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoniei a început cel mai devreme și a durat cel mai mult. Prin imense sacrificii naționale, China a suportat greul Frontului de Est al Războiului Antifascist Mondial, jucând un rol crucial în acel război și aducând contribuții istorice la victoria sa. România, de asemenea membră a Alianței Antifasciste Mondiale, a adus contribuții importante la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial.”, se arată în răspunsul pentru Euronews.

"Guvernul chinez a invitat, de asemenea, președinți de parlament, viceprim-miniștri, reprezentanți de nivel înalt, șefi ai organizațiilor internaționale și foști demnitari, inclusiv foștii prim-miniștri ai României, domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă. Au fost invitați, de asemenea, ambasadori străini, atașați militari și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din China”, a precizat ambasada pentru euronews.ro.

Oficiali de la Ambasada Chinei au avut, de altfel, o reacție publică după ce foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la parada militară a lui Xi Jinping din China și au fost fotografiați alături de Putin și Kim.

„Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, și anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, au scris reprezentanții Ambasadei Chinei pe pagina de Facebook.

La evenimentul găzduit de către liderul chinez au mai luat parte, printre alții: regele Cambodgiei, președintele Vietnamului, președintele Indoneziei, premierul Malaeziei, președintele Mongoliei, premierul Pakistanului, premierul Nepalului, președintele Uzbekistanului, președintele Tadjikistanului, președintele Turkmenistanului, președintele din Congo, președintele din Zimbabwe, premierul Slovaciei, premierul din Singapore, președintele Serbiei, președintele Cubei, președintele azer, președintele iranian, un vicepremier bulgar, un fost premier al Japoniei, un fost premier al Belgiei, un fost premier al Greciei, un fost premier al Italiei, un fost premier din Noua Zeelandă, un fost ministru de Externe al Australiei.

