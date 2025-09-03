Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 18:58
2156 citiri
Cum au ajuns Năstase și Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim FOTO Facebook/Ambasada Chinei
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing.
În primul rând, diplomații chinezi de la București au spus că președintele Xi Jinping a invitat 26 de șefi de stat și de guvern străini să participe la evenimentul comemorativ din capitala țării asiatice.
„Vă mulțumim pentru atenția acordată comemorărilor celei de-a 80-a aniversări a victoriei Războiului de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Antifascist Mondial.
Războiul de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoniei a început cel mai devreme și a durat cel mai mult. Prin imense sacrificii naționale, China a suportat greul Frontului de Est al Războiului Antifascist Mondial, jucând un rol crucial în acel război și aducând contribuții istorice la victoria sa. România, de asemenea membră a Alianței Antifasciste Mondiale, a adus contribuții importante la victoria în cel de-al Doilea Război Mondial.”, se arată în răspunsul pentru Euronews.
"Guvernul chinez a invitat, de asemenea, președinți de parlament, viceprim-miniștri, reprezentanți de nivel înalt, șefi ai organizațiilor internaționale și foști demnitari, inclusiv foștii prim-miniștri ai României, domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă. Au fost invitați, de asemenea, ambasadori străini, atașați militari și reprezentanți ai organizațiilor internaționale din China”, a precizat ambasada pentru euronews.ro.
Oficiali de la Ambasada Chinei au avut, de altfel, o reacție publică după ce foștii premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la parada militară a lui Xi Jinping din China și au fost fotografiați alături de Putin și Kim.
„Mulțumiri foștilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase și doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, și anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, au scris reprezentanții Ambasadei Chinei pe pagina de Facebook.
La evenimentul găzduit de către liderul chinez au mai luat parte, printre alții: regele Cambodgiei, președintele Vietnamului, președintele Indoneziei, premierul Malaeziei, președintele Mongoliei, premierul Pakistanului, premierul Nepalului, președintele Uzbekistanului, președintele Tadjikistanului, președintele Turkmenistanului, președintele din Congo, președintele din Zimbabwe, premierul Slovaciei, premierul din Singapore, președintele Serbiei, președintele Cubei, președintele azer, președintele iranian, un vicepremier bulgar, un fost premier al Japoniei, un fost premier al Belgiei, un fost premier al Greciei, un fost premier al Italiei, un fost premier din Noua Zeelandă, un fost ministru de Externe al Australiei.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing.
În primul...
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun...
Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi...
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping.
Miercuri, 3 septembrie,...
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China.
Dăncilă spune că ar vrea...
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
Viorica Dăncilă și Adrian Năstase s-au întâlnit în China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dăncilă și Năstase s-au prezentat la ceremonia din Beijing în calitate de foști...
Prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă în China, unde președintele Xi l-a așteptat pe Putin pe covorul roșu, reprezintă un aspect care a scandalizat MAE.
Oana Țoiu,...
Liderii BRICS - Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit la Beijing, în această săptămână, unde președintele chinez a pregătit o paradă militară fastuoasă. Alături de cei doi au...