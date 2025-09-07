Cine credea Viorica Dăncilă că va fi la parada dictatorilor din China: „Știam că trebuia să participe la acest eveniment”

Fostul premier Viorica Dăncilă susține că, în calitate de fost premier și de persoană privată, s-a simțit onorată să fie invitată la parada organizată la Beijing, unde a fost surprinsă în controversata poză alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un. Pe de altă parte, Dăncilă se arată convinsă că, la eveniment, ar fi trebuit să participe și președintele SUA.

„Știam că va participa și președintele Donald Trump. Și președintele Donald Trump trebuia să participe la acest eveniment. Și știți foarte bine că, la un moment dat, se confirma participarea președintelui Statelor Unite. Dar, indiferent cine a participat, a participat la invitația președintelui Xi Jinping. A invitat persoane pentru care dânsul are sentimente de apreciere, de prietenie, de relații comerciale, de cooperare între țările respective. Indiferent cine era invitat, eu, în calitate de fost prim-ministru, de persoană privată, primind o asemenea invitație, mă simt onorată”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.

Fostul premier susține că vizita sa în China a fost benefică României, care are un parteneriat cu China.

„Invitația a fost făcută de președintele Xi Jinping. Am primit invitația din partea președintelui Chinei, o invitație care m-a onorat. Având în vedere faptul că îmi doresc ca România să aibă legături economice cu China, această invitație, pentru mine, a arătat faptul că există oameni pe care partea chineză îi respectă. Așa cum am spus, invitația a fost din partea președintelui Republicii Populare Chineze. România amintesc că are un parteneriat amplu de prietenie și cooperare cu China, iar Uniunea Europeană are parteneriat strategic extins cu China. Deci, prezența mea și a domnului Năstase în China nu a fost nicio manifestare împotriva Uniunii Europene. Cei care vorbesc nu cunosc legislația europeană”, a declarat Dăncilă.

Aceasta a precizat că nu știa de vizita lui Adrian Năstase și că s-a întâlnit cu fostul premier direct la Beijing.

„Legat de prezența președintelui Rusiei, președintelui Coreei de Nord și a celorlalți președinți, când cineva te invită, nu tu stabilești lista de invitați”, a declarat Dăncilă.

„Noi, dacă vom închide toate porțile, nu vom sta niciodată la masa deciziilor. Eu consider că România trebuie să aibă relații foarte bune cu China, trebuie să aibă relații foarte bune cu Statele Unite, să avem relații cu Uniunea Europeană, dar să învățăm arta negocierii și arta demnității, pe care încă nu avem”, a mai spus fosta prim-ministră.

Dăncilă și fostul premier Adrian Năstase au participat pe 3 septembrie la parada militară din capitala chineză, menită să marcheze 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Poza cu cei doi alături de Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis în 2023 un mandat internațional de arestare pentru crime de război, a stârnit reacții puternice inclusiv din Guvernul României.

Ministerul de Externe a comunicat cu această ocazie că foștii premieri PSD Năstase și Dăncilă nu au reprezentat România la parada militară de la Beijing.

